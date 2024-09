Unió de Pagesos reclama millorar la gestió de la llengua blava i "posar fil a l'agulla" en la proposta alimentària

Unió de Pagesos ha instat aquest divendres al Govern a millorar la seva gestió contra la problemàtica de la llengua blava i reclama "posar fil a l'agulla" en la proposta alimentària que va anunciar recentment el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. En concret, el responsable de sectors ramaders del sindicat, Jordi Armengol, ha lamentat les moltes dificultats en l'abastiment de vacunes i ha previst que "la vacunació completa de la cabanya bovina i ovina no es podrà acabar fins a finals d'any".

A més, Armengol ha alertat que "falten vacunes" contra altres serotips de la malaltia que estan guanyant terreny a través del nord d'Europa i Portugal. Davant d'això, Armengol ha dit que, en ser un "sector petit", l'administració té "l'obligació" de comprar les vacunes contra aquests altres serotips "per si són necessàries".

En aquesta línia, Armengol ha criticat que l'administració va ser "poc àgil" a l'hora de "comunicar" i que caldria establir "sistemes d'ajut" en el cas que "algun ramader pateixi". "És un sector petit que hem de protegir i no ens podem permetre el luxe de perdre un sol ramat", ha manifestat en la roda de premsa feta pels membres de la Comissió Permanent d'UP a la Fira de Sant Miquel de Lleida per valorar l'any del sector agrari català. Armengol ha demanat al Govern que "protegeixi" i "compensi" el sector.

Proposta alimentària

Per la seva part, el responsable de polítiques de qualitat alimentàries, Antoni Borràs, ha dit que el pla de treball anunciat dimecres per part del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, té "molt bones intencions i molt bon plantejament, però ara cal concretar-ho".

"Si volem que el sector pugui proveir de menjar a la societat, necessitem tenir almenys la sobirania alimentària. Amb això vull dir que vigilarem que les paraules es converteixin en fets. Des del sector ajudarem en el que puguem, però hem de posar fil a l'agulla", ha expressat.

Pla de sequera i llei de caça

El coordinador nacional, Joan Caball, ha demanat modificar el Pla especial de sequera perquè segons la normativa el sector agrari és "l'últim". "Som una activitat econòmica com qualsevol altra del país, però, a més a més, produïm aliments perquè la gent pugui menjar cada dia. Això no sé si passa per sobre d'altres activitats, però com a mínim no hauríem d'estar per sota", ha dit.

"Fa dos dies que han nomenat el nou responsable de l'ACA, hi ha una nova direcció general de gestió de recursos hídrics que no sabem molt bé com acabarà funcionant, però volem que ho mirin amb un prisma no urbanita, sinó amb un prisma del conjunt del territori", ha afegit.

Caball ha lamentat també que la fauna salvatge continua produint "grans pèrdues" al sector i que el decret llei relacionat amb la superpoblació "no és suficient". Així, ha anunciat que des d'UP tornaran a presentar una nova llei de caça sostenible, després que la primera no prosperés per la dissolució del Parlament.

Increment de robatoris als camps

Per la seva banda, agricultors de Revolta Pagesa demanen solucions "estructurals" a les organitzacions polítiques i administracions per aturar els robatoris als correus que pateixen des de fa anys. Una desena de tractors s'han concentrat aquest divendres davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Reus i han tallat un dels carrils de la via.

"La gent gran diu que no havien vist mai aquest nivell de robatoris, roben des de collites, maquinària i eines, és inviable", ha afirmat Ramon Rojo, delegat del Camp de Tarragona de Revolta Pagesa. Per això, reclamen canvis en les lleis perquè robar "surti més car", així com que la policia catalana tingui més recursos.

"Reclamem mesures reals, que canviïn les lleis perquè la gent quan robi els surti més car i els que els hi compren igual, els compradors estan organitzats amb els lladres i són com una banda organitzada, han de tenir una pena més gran", ha exigit Rojo.