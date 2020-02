Unitat entre partits i entitats per aturar el desnonament del Bloc Llavors

Quòrum entre Comuns i partits independentistes per demanar l'aturada del desnonament contra el Bloc Llavors, al barri del Poble Sec. El Govern de Barcelona i diputats del Parlament de JxCat, ERC, els Comuns i la CUP han demanat aquest dimecres que la Jutgessa de Primera Instància 48 de Barcelona suspengui definitivament el desnonament de l'edifici, al carrer Lleida, en aplicació del nou decret llei de mesures urgents per combatre l'emergència habitacional. La jutgessa ja va aturar-lo el passat gener, aplicant per primer cop el que estableix la normativa, que obliga a garantir un lloguer social als veïns en situació de vulnerabilitat.



Els quatre grups parlamentaris han firmat una carta oberta del Sindicat del Poble Sec en la qual s'explica que sis famílies residents al bloc viuen de manera precària. La jutgessa ja va aturar el cinquè intent de desnonament, que estava previst pel 13 de gener, emparant-se per primer cop en el nou decret llei 17/2019 de mesures urgents de l'accés a l'habitatge. Aquest decret, aprovat pel Govern català el passat 23 de desembre i ratificat pel Parlament el 5 de febrer, ampliava els supòsits de la llei 24/2015 segons els quals s'havia d'aturar un desnonament, incloent-hi les famílies que porten un mínim de sis mesos ocupant i que es troben en situació de vulnerabilitat. El Bloc Llavors compta amb sis pisos ocupats des de l'agost de 2017 i dos més des del gener de 2019.

El Sindicat del Poble Sec i els partits demanen que la jutgessa torni a examinar el cas i dicti la suspensió del desnonament fins que el fons d'inversió propietari dels pisos, Vauras Investment, compleixi amb l'obligació que estableix el mateix decret d'oferir-los un lloguer social. Tot i això, el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) va concloure aquest dilluns que el decret llei és inconstitucional per la seva definició "d'habitatge buit", en un dictamen a petició de Ciutadans.



Silvio Covolo, portaveu del Sindicat del Poble Sec, ha demanat al Govern de la Generalitat que expressi el seu suport a les famílies del bloc, i a l'Ajuntament que utilitzi totes les eines necessàries davant del fons inversor: "No pararem fins que marxin de Barcelona, ells i tots els que han vingut a especular amb les nostres vides", ha advertit.

La regidora d'habitatge de Barcelona, Lucía Martín, ha explicat que l'Ajuntament està tramitant un expedient sancionador contra aquest fons inversor i en contra d'altres, en el marc de l'ampliació de la llei pel dret a l'habitatge. Per la seva banda, la diputada de JxCat Elsa Artadi i el d'ERC José Rodríguez han expressat la seva preocupació per la posició del poder judicial envers la llei del Parlament: "Creiem en la independència judicial, però també que el poder judicial no pot alterar la voluntat del legislador ni el sentit", ha afirmat el republicà.