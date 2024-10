Uns 6.000 alumnes treballaran el pensament crític amb revistes escolars digitals en català i aranès

Uns 6.000 estudiants de Catalunya, d'Andorra, del País Valencià, les Illes Balears i de la Vall d'Aran han posat en marxa les seves revistes escolars dins d'un projecte d'Alfabetització Mediàtica i Informacional (AMI) impulsat pel diari d'actualitat Junior Report. Aquesta xarxa mediàtica està formada per alumnes de cent centres educatius que al llarg del curs redactaran notícies, entrevistes i articles d'opinió en format escrit, pòdcast o vídeo.

L'objectiu del projecte és fomentar el pensament crític i treballar la lectoescriptura en català i aranès com a eina clau per a la comunicació. Per assolir aquests objectius, el professorat utilitza situacions d'aprenentatge creades per periodistes i docents que vinculen l'actualitat global i local amb les competències essencials del currículum. Aquest enfocament permet als alumnes desenvolupar una visió crítica del món, integrar els coneixements dins d'un context lingüístic i cultural propi i reforçar l'ús del català a l'aula.

Aquestes situacions d'aprenentatge plantegen reptes que conviden els estudiants a investigar, analitzar i finalment crear continguts periodístics amb esperit transformador. A més, els joves redactors disposen de credencials i equips de periodisme mòbil que els permeten cobrir esdeveniments culturals, socials i esportius del seu entorn. Cada centre distribueix la revista escolar amb les famílies mitjançant una newsletter trimestral, creant una comunitat de lectors per a les seves publicacions.

Com a novetat d'aquest curs, s'ha creat un programa didàctic per a primària, a més del de l'ESO i Batxillerat, donant resposta a la petició de projectes que permetin treballar les competències lingüístiques des d'edats primerenques. La meitat dels centres participants són públics i la majoria ho implementa en les matèries de llengua, socials, dins d'una optativa o com a projecte. Un 13% dels centres educatius imparteix el projecte a primària, un 13% a primer cicle d'ESO, un 45% a 3r i 4t d'ESO, un 9% a Batxillerat i un 19% de forma transversal.

Una xarxa amb presència a tot el territori català

La xarxa de revistes de Catalunya té presència en diverses comarques catalanes com l'Alt Empordà, l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Camp, el Baix Llobregat, el Baix Penedès, el Barcelonès, el Garraf, el Gironès, la Selva, el Maresme, Osona, el Segrià, el Tarragonès, Urgell, la Vall d'Aran, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. També es concentra en altres comunitats autònomes com Madrid, la Comunitat Valenciana, el País Basc, les Illes Canàries, les Illes Balears, Andalusia, i traspassa fronteres arribant a Bolívia.

Des que es va iniciar el projecte RED el 2017, s'han publicat més de 6.000 articles signats per joves de diferents ciutats i en diferents idiomes: català, castellà, aranès, euskera, anglès, francès i alemany.

El projecte Revista Escolar Digital (RED) compta amb el suport d'institucions com ara Acer for Education, l'escola de disseny LCI Barcelona, ​​la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (FCRI Blanquerna) o La Vanguardia. Junior Report també ha impulsat el diari d'actualitat homònim i el curs d'economia social ESCA, projectes que compten amb el segell de qualitat pedagògica del Consell d'Innovació Pedagògica de Barcelona.