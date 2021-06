La UPF-BSM crea amb Agbar una càtedra sobre comunicació institucional i desenvolupament sostenible 

La UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM) i Agbar han signat un acord per a la creació de la Càtedra Agbar de Comunicació Institucional dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, un centre que neix de la voluntat per promoure l'estudi i el coneixement sobre el futur de l'Agenda 2030 i el camp de la sostenibilitat.

Segons el professor i periodista Toni Aira, director de la càtedra, l’objectiu serà fer "investigació i difusió de l'estudi sobre la comunicació institucional del desenvolupament i creixement sostenible així com els objectius de l'Agenda 2030. Investigar com s’hi està treballant, amb perspectiva internacional, més enllà dels eslògans, i les conseqüències tant positives com negatives d’una actuació real com d’una de poc aprofundida".

Aquesta càtedra, que coordinarà l’investigador Daniel Rajmil, cerca apropar els principals debats i reptes al voltant de l’agenda de les Nacions Unides i com això afecta la perspectiva d’un creixement i desenvolupament sostenible des de l’àmbit de la comunicació institucional i política. Així mateix, promourà una recerca aplicada a aquesta temàtica amb impacte i indicadors d'avaluació de polítiques i experiències internacionals en el món de la comunicació institucional.

Segons Aira, una càtedra d’aquesta mena és rellevant perquè "els objectius de l'agenda 2030, que neixen d'una aproximació bottom-up, necessiten de la col·laboració de tots els actors de la societat per ser implementats. En aquest sentit, el marc i context durant els primers anys seguiran els de l’esfera d'actuació de l'agenda 2030. Impactarà, doncs, a tots els actors, de tots els àmbits de la ciutadania".

"És una aposta per apropar el coneixement de l'agenda 2030 d’una manera diferent i clara a la societat i a la comunitat universitària catalana, des d'una plataforma interdisciplinària. Projecta com la preocupació per la sostenibilitat i el benestar planetari és més que un bon propòsit d’actors del món de l’empresa i de la universitat”, diu el professor en relació a la creació de la càtedra. "Contrastarem quina és la preocupació a les institucions públiques, analitzar-ho per prendre’n l’exemple d’allà on valgui la pena i apuntar vies de millora i d’aprofundiment allà on s’identifiqui què cal", afegeix Aira.

En paraules del president d’Agbar, Àngel Simon, "en el context d’una realitat cada vegada més globalitzada, els Objectius de Desenvolupament Sostenible ens doten d’un marc comú per avaluar el progrés en els reptes que afrontem com a societat, en els que cal la col·laboració de totes les parts: l’administració, les empreses privades i la ciutadania en general, i on el sector acadèmic juga un paper fonamental". "La cooperació és imprescindible per avançar: les

empreses necessiten del coneixement de les universitats i les universitats necessiten del saber fer de les empreses”, ha afegit Àngel Simon.

El director general de la UPF Barcelona School of Management, José M. Martínez-Sierra, valora positivament la creació de la càtedra: "A més d'assolir el desenvolupament sostenible, un dels grans reptes globals de futur és fer-lo arribar a la ciutadania. La millor forma de fer-ho ahir, avui i demà és una comunicació institucional rigorosa i professionalitzada. En aquest context, des de la UPF Barcelona School of Management aportem el nostre gra de sorra amb el millor del faculty de la nostra casa, el professor Toni Aira, de la mà de l'empresa de referència en el seu compromís amb la sostenibilitat global i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, Agbar".