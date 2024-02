La UPF sanciona amb cinc mesos sense sou ni feina un catedràtic per abús d'autoritat

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha sancionat amb cinc mesos sense sou ni feina per abús d'autoritat i altres faltes el catedràtic de farmacologia i director del Laboratori de Neurofarmacologia, Rafael Maldonado, segons ha avançat l'Ara i han confirmat fonts del centre a l'ACN.

Quatre doctorandes el van denunciar ara fa un any per assetjament laboral mentre feien la tesi, que ja havien acabat en el moment de la denúncia. El centre va incoar un expedient el 13 de febrer de l'any passat i ara s'ha resolt amb aquesta sanció, en considerar que s'han produït una falta lleu i dues de greus.

La lleu es correspon al descuit o negligència en l'exercici de les seves funcions, segons han detallat fonts del centre a l'ACN. Per aquesta falta però no hi haurà sanció perquè els fets han prescrit ja - ho fan al mig any en faltes lleus-. Pel que fa a les greus, s'ha conclòs que se'n va produir una greu desconsideració cap a dues de les denunciants. Per aquesta s'ha establert una sanció de dos mesos sense feina ni sou. La sanció més alta però és per un "abús d'autoritat" per crear un "escenari intimidatori" cap a una de les doctorandes. La sanció és de tres mesos de suspensió de funcions i sou.

La rectora de la UPF va ratificar la resolució dimarts passat i es va comunicar a l'afectat. Es dona la circumstància que el catedràtic està de baixa des de fa uns mesos i es desconeix quan tornarà a l'activitat acadèmica. Maldonado pot recórrer ara la decisió de la universitat. Disposa d'un mes per presentar un recurs de reposició a la universitat i de dos per fer-ho per la via contenciosa administrativa. Per tant, la sanció no es podrà aplicar fins que el procediment no finalitzi i el catedràtic estigui en actiu.

Fonts de la UPF han reconegut a l'ACN que no van actuar de manera prou proactiva quan van tenir coneixement del cas ja que, inicialment, les dones van denunciar-ho al departament de prevenció de riscos laboral. Aquesta els va contestar que no podia fer res perquè ja no hi havia una relació laboral amb elles -la denúncia la van fer un cop finalitzat el doctorat- però no van comunicar prou bé a les denunciants que, malgrat això, s'actuaria. Les mateixes fonts han indicat que no tenen constància de casos similars.