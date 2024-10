Vaga de transports aquest dilluns: busos urbans i interurbans hauran de garantir un 40% del servei en hora punta

El Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat fixa en un 40% els serveis mínims dels busos urbans i interurbans en hora punta i del 20% la resta del dia per la vaga de transports de viatgers per carretera que comença dilluns vinent. Les franges amb més circulacions seran entre les 6.30 h i les 9.30, h i entre les 16.00 h i les 20.00 h. En el cas dels busos de transport escolar i els que transporten persones amb discapacitat, s'haurà de garantir el 85% del servei.

L'aturada també afectarà la xarxa de busos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). La gestora del transport públic s'avisa que "tindrà repercussió directa en altres modes de transport" com el Metro, Rodalies, el Tramvia i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Precisament, des de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) es recomana als usuaris "l'ús alternatiu del transport públic ferroviari d'alta capacitat".

Aquest dijous es va desconvocar la vaga de transportistes de mercaderies convocada per CCOO, UGT i STL, però es va mantenir la del transport de viatgers privat i públic. Està prevista inicialment per aquest dilluns, així com els dies 11, 28 i 29 de novembre, 5 i 9 de desembre, i a partir del 23 de desembre amb caràcter indefinit.

Desconvocada la vaga de transportistes

Segons van detallar a la sortida de la reunió sindicats i patronal, l'aturada al sector de mercaderies es va desconvocar després que d'haver arribat a un acord per avançar la jubilació dels conductors. En concret, les parts es van comprometre a sol·licitar a l'administració en termini de vint dies que iniciï el procediment per establir coeficients reductors per a l'avançament de l'edat de jubilació.

El sindicat CCOO va informar que el pacte s'havia subscrit amb la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (CETM). Alhora, va afegir que "no s'hi havien sumat la resta de patronals del sector".