El tramvia per la Diagonal entre Glòries i Verdaguer s'estrenarà el 9 de novembre

La connexió del tramvia per l'avinguda Diagonal de Barcelona entre la plaça de les Glòries i Verdaguer començarà a dur passatgers el 9 de novembre. D'aquesta manera, es posarà punt final a dos anys d'obres i a més de tres mesos de proves de combois circulant per aquesta artèria viària de la capital catalana. Aquest dilluns ha començat la marxa en blanc, la darrera fase en la qual circularan sense passatgers i simulant un servei real, detalla el consistori.

Es dona així per finalitzat el període de proves iniciat a mitjans de juliol que ha servit per comprovar la integració amb la resta de sistemes: vies, energia, parades, així com la regulació semafòrica o el sistema de senyalització ferroviària. I és que el tram té la particularitat que l'alimentació per moure els combois passa de la catenària al subministrament elèctric per terra (APS), el primer cop que s'utilitza a l'Estat.

Ja han començat les marxes en blanc del tramvia pel nou tram de l’avinguda Diagonal entre Glòries i Verdaguer!

Els tramvies circularan sense passatgers, simulant el servei real.

Els tramvies circularan sense passatgers, simulant el servei real.

És la fase prèvia a la posada en servei, prevista per al 9 de novembre.

El nou tram enllaçarà amb quatre línies de metro, l'L1, L2, L4 i L5, i tretze línies d'autobús de TMB. La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha recordat que amb aquests 2 nous quilòmetres es connecta la trama de l'Eixample amb Sant Adrià i Badalona. "I alhora amb la transformació de la Diagonal hem posat aquesta via al servei de la mobilitat sostenible, un nou i millorat carril bici i voreres més amples i més verd". "Una dignificació absoluta de la Diagonal" que "defineix com ens agrada transformar la ciutat al servei de la mobilitat sostenible", ha afegit.

El secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, ha destacat que el Govern "aposta decididament pel tramvia com a un mitjà de transport d'alta capacitat i sostenible". "Aquest nou tram de tramvia serà fonamental per la ciutat, i ara cal enllestir el projecte de la segona fase de connexió per la Diagonal", ha afegit.

La primera fase de la connexió del tramvia per l'avinguda Diagonal acaba amb dos d'anys d'obres i una inversió superior als 100 milions. El temps de viatge entre Glòries i Verdaguer serà de set minuts i es preveu que donarà servei a 24.000 usuaris i traurà al voltant de 2.000 cotxes d'aquest tram de la Diagonal.

Canvis a les línies T4, T5 i T6

El perllongament del tramvia ha alterat el recorregut de les línies T4, T5 i T6 del TRAM. D'aquesta manera, des d'aquest dilluns, la línia T4 passarà a donar servei entre les parades Glòries i Estació de Sant Adrià, a l'espera que pugui transportar passatgers pel nou traçat. Quant a la T5 i T6 allargaran el seu recorregut per l'avinguda Meridiana, per tant, Auditori | Teatre Nacional, Marina, Wellington | UPF i Ciutadella | Vila Olímpica passaran a ser parades de forma permanent.

La connexió amb Francesc Macià, lligada al pressupost

La segona fase de connexió del tramvia per la Diagonal, que ha d'unir el Trambaix i Trambesòs, està previst que tingui el projecte constructiu a finals d'aquest any, ha precisat el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal. Però Bonet ha condicionat establir un calendari a disposar de pressupostos al consistori, ja que l'Ajuntament aporta una part dels 200 milions que es calcula costaran els treballs. Valdés ha concretat que el termini per executar les obres està al voltant dels 40 mesos, però ha matisat que és "un projecte complex".