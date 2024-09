Es desencalla el tramvia del Camp de Tarragona, que començarà a circular el 2026

Les obres de la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona, que ha d'unir els municipis de Cambrils i Vila-seca, començaran l'any vinent, i si tot va bé, el TramCamp començarà a circular el 2026. El projecte es trobava encallat per l'Ajuntament de Salou, que reclamava a l'Executiu català el pagament de 14 milions, per un decret del Govern del 1989 arran de la creació del Consorci Recreatiu i Turístic (CRT), i que el nou sistema de transport no tingués catenària aèria al seu pas pel centre de la ciutat. Finalment, el Govern ha cedit a les peticions del consistori i el projecte tira endavant.

La primera fase del TramCamp tindrà catorze quilòmetres i catorze estacions. D'aquestes, tres seran d'intercanvi, ja que enllaçaran amb la xarxa ferroviària de Renfe. Es traca de la de Cambrils Nord -que es posarà en funcionament una mica més tard que la resta-, la de Salou – PortAventura i la de Vila-seca. En una segona fase, amb la unió entre Reus i Tarragona per Vila-seca, també es connectarà amb l'aeroport i amb la nova Estació Intermodal del Camp de Tarragona que està prevista en terme vila-secà.

Sense catenària a les zones més poblades

El tramvia funcionarà sense catenària a les zones més densament poblades, per la qual cosa els combois tindran bateries per circular de manera autònoma en trams com a màxim al voltant d'un quilòmetre. Aquest ha estat un dels cavalls de batalla de l'Ajuntament de Salou i que Granados ha donat per resolt. Això, el del pagament dels 14 milions i la supressió d'unes voreres "de 25 centímetres" d'alçada s'han desencallat en una reunió que l'alcalde va tenir dimarts amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, i dimecres amb la mateixa consellera de Territori, Silvia Paneque.

Aquestes modificacions, tal com ha a dit Paneque, obligaran a fer "un projecte complementari" al d'aquesta primera fase. La responsable de Territori ha afirmat que la licitació de la construcció serà a finals d'enguany i que les obres començaran el 2025. El cost de la primera fase és de 150 milions. On ja s'ha començat a treballar és a Cambrils, en concret en la desafectació de dos passos a nivell, tal com ha indicat l'alcalde de la ciutat, Alfredo Clúa.