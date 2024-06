El val escolar comença a distribuir-se aquest dimecres: tot el que has de saber

De cara al curs que ve, que començarà al setembre, les famílies catalanes podran tornar a beneficiar-se del val escolar, un ajut per comprar llibres, material de papereria, calculadores o motxilles. Enguany, hi ha diverses novetats. T'expliquem tot el que has de saber del xec escolar, que es començarà a distribuir a partir de dimecres.

La primera novetat és que enguany serà de 60 euros per infant, 40 menys que l'any passat, quan el val estava valorat en 100 euros. A més dels alumnes de primària, però, aquest any també els rebran els de secundària i cicles formatius de grau bàsic. També els menors inscrits a centres d'educació especial.

El 60 euros estaran repartits en dos xecs de 30 euros. La distribució es farà a través del correu postal i de la plataforma valescolar.cat als prop de 790.000 beneficiaris. Per fer-ho has d'anar a la secció "Activa els vals"; introduir l'identificador de l'alumne/a i el PIN que hi ha als vals; introduir el número de telèfon mòbil; introduir el codi que es rebrà al mòbil.

Per obtenir l'identificador de l'alumne, has d'anar al web del Departament d'Educació i identificar-se electrònicament amb l'idCAT Mòbil o un certificat digital (per exemple, T-CAT, DNIe o Cl@ve). També pots trucar al telèfon 012



Fins quan es podrà demanar el val?

Els vals es podran activar a la plataforma web com a màxim fins al 30 de novembre. De fet, aquesta és també la data límit per a bescanviar-los.

Els vals es poden fer servir alhora o per separat a qualsevol dels més de 1.850 establiments adherits a la iniciativa per a la compra de material escolar. La campanya vol fomentar el comerç de proximitat i, per això, només es poden utilitzar en establiments comercials físics de Catalunya.

Com cedir el val?

Enguany es dona l'opció que les famílies els cedeixin als centres educatius per reduir l'aportació en concepte de material escolar. L'opció de cedir els vals al centre educatiu estarà activa des de l'inici de la campanya i fins al 30 de setembre de 2024.

Aquesta ajuda és universal, és a dir, l'ha de rebre tothom al marge de la renda de cada llar, i està destinada a alumnes de centres públics o concertats de Catalunya.



Quin material es pot comprar amb els xecs escolars?

Es pot comprar material escolar en un sentit ampli, és a dir, elements d'escriptura, papereria, llibres de text, literatura infantil i juvenil, diccionaris, calculadores, motxilles, estoigs i jocs educatius. També es poden adquirir llicències de continguts educatius digitals.



Pel que fa a la primera campanya, el 95,1% dels alumnes de primària van utilitzar el val escolar. En concret, 424.838 estudiants van bescanviar 849.619 vals (un 94,2% del total) per un import de 42,3 milions.