Valents i la regidora Marilén Barceló frustren la declaració del Plenari de Barcelona en favor de la diversitat sexual 

Barcelona no tindrà declaració institucional en defensa de la diversitat sexual amb motiu del Dia de l'Orgull que se celebra aquest cap de setmana. El motiu es que Valents i la regidora no adscrita Marilén Barceló, que va deixar la disciplina del grup de Ciutadans, han bloquejat aquest dijous la declaració institucional del Plenari de l'Ajuntament de Barcelona al respecte. El text, que es posiciona contra la discriminació del col·lectiu LGTBIQ+, no arribarà a votar-se en el ple perquè necessitava l'acord de tot el consistori com a declaració institucional. La resta de grups, fins i tot el regidor del PP Josep Bou s'havien mostrat favorables a signar-la. El vet de Valents -sorgit del Barcelona pel Canvi de l'exregidor Manuel Valls-, grup que lidera l'exdirigent d'Unió i exdiputada del PP, Eva Parera, arriba a les portes del Dia de l'Orgull.

La declaració frustrada compromet a tot el consistori "a treballar perquè Barcelona sigui un lloc segur i amable en el qual viure la diversitat sexual, afectiva i de gènere de manera plena i normalitzada fomentant actituds positives, de suport i de no discriminació cap a les persones LGTBI+". Al mateix temps, també insta a "promoure activitats culturals i d’oci, espais i llocs de trobada i relació".

"Cal incrementar els recursos tècnics i econòmics pel desenvolupament de polítiques per la diversitat afectiva, sexual i de gènere"

En un segon punt s'insta a "incrementar els recursos tècnics i econòmics pel desenvolupament de polítiques per la diversitat afectiva, sexual i de gènere, ampliant el pressupost municipal en matèria de polítiques LGTBI+, garantint alhora les condicions perquè les polítiques de diversitat de gènere es

consolidin.

I com a tercera condició es demana "treballar de manera conjunta per tal de difondre i conscienciar les entitats, clubs i associacions esportives de Barcelona en el reconeixement dels drets del col·lectiu LGTBI i de compromís contra la LGTBIfòbia, així com l’organització d’accions de prevenció i sensibilització dels drets LGTBI a l’esport. Cal incidir en el paper clau de les entitats esportives per a conscienciar, visibilitzar i elaborar plans d’actuació que treballin en la prevenció, la detecció i l’abordatge de la violència sexual en contextos esportius".

"Cal que hi hagi un interès ferm per canviar la cultura que fa que la violència sexual dins del món de l’esport"

"Per tractar adequadament la problemàtica de la violència sexual cal que des de les entitats esportives es reconegui la seva incidència, que se’n parli i que s’hi actuï", s'assegura. I és també necessari que "hi hagi un interès ferm per canviar la cultura que fa que la violència sexual dins del món de l’esport sigui encara ara viscuda com un tabú".

Finalment es proposa oferir de manera coordinada entre l’Ajuntament de Barcelona i les entitats especialitzades, com Panteres Grogues formació, específica adreçada a les entitats, clubs i associacions esportives de Barcelona. "Les actuacions a realitzar han d’anar adreçades a tots els agents que d’una forma o altra formen part del sistema esportiu – pares i mares, entrenadors i entrenadores, professorat, monitors i monitores, personal tècnic, esportistes, personal directiu o d’administració, personal de manteniment de les instal·lacions esportives i altres persones amb responsabilitats a l’àmbit de l’esport - per a infants i adolescents, que són col·lectius d’especial

vulnerabilitat, però també per a l’esport de qualsevol altra franja d’edat".

Els quatre punts que formaven la Declara institucional de l'Ajuntament de Barcelona en favor de la diversitat sexual i contra la discriminació del col·lectiu LGTBIQ+ presentada a instàncies de la regidora Laura Pérez han quedat bloquejats per la negativa