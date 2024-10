Vall d'Hebron duplica els pacients recuperats d'un ictus gràcies a una sala de tractament immediat

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha duplicat la taxa de recuperació gairebé total de pacients afectats d'ictus després que ara fa un any inaugurés la sala de tractament immediat de la dolència One Step Ictus. En concret, el percentatge del 27% de fa un any ha passat al 48%. Es tracta d'un projecte pioner al món fruit de la col·laboració entre les empreses de tecnologia sanitària Medtronic Ibèrica i Siemens Healthineers, dins d'un projecte de Compra Pública Innovadora del Siscat.

Segons les dades que ofereix Vall d'Hebron, l'ictus és actualment la segona causa de mortalitat a Espanya, la primera causa de discapacitat i la segona de demència. Es tracta d'una patologia que afecta més de mig milió de persones a l'Estat, i s'espera que la seva incidència augmenti un 35% en els pròxims deu anys. L'hospital públic català atén cada any uns 2.000 pacients amb ictus isquèmic i hemorràgic, i s'estima que uns 560 pacients s'han beneficiat de la nova sala.

El nou protocol de tractament ha suposat una atenció "més ràpida, eficient i personalitzada"

Manel Escobar, director clínic del servei de Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i de l'IDI Vall d'Hebron, subratlla que el nou protocol de tractament ha suposat "un canvi radical" en la manera com s'aborda la dolència, de tal manera que s'ha aconseguit una atenció "més ràpida, eficient i personalitzada". Escobar ha celebrat que això s'ha traduït en "millors resultats clínics i una major qualitat de vida".

Davant d'aquest escenari, Vall d'Hebron subratlla que un tractament primerenc i efectiu podria ajudar a millorar el pronòstic per als pacients, així com a disminuir la repercussió econòmica i estructural per al sistema sanitari.

Un estalvi d’entre 16.583 i 44.289 euros per pacient

El pacient que presenta símptomes d'ictus va directament a aquesta sala en comptes de passar el circuit tradicional del Servei d'Urgències. L'exploració i el tractament es fan de manera immediata, un fet que, segons l'hospital, duplica la probabilitat d'un bon pronòstic funcional dels pacients amb ictus més greus. El projecte, afegeix la mateixa font, també contribueix a la sostenibilitat del sistema sanitari, atès que optimitza els recursos i redueix els costos. El nou protocol redueix el cost per pacient en entre 16.500 i 44.300 euros.



L'hospital destaca que un dels avenços més destacats de la sala és la possibilitat de fer la trombectomia mecànica en un sol pas de catèter. Aquesta tècnica, menys invasiva i més precisa, permet obtenir millors resultats clínics i reduir el temps de recuperació del pacient, en comparació amb un procediment de trombectomia mecànica on calen diversos passos per a la revascularització dels grans vasos amb oclusió.