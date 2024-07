Valtònyc es retira de la música: "Ja no sé què he d'explicar amb el rap"

El cantant Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtònyc, va anunciar aquest dissabte a la nit la seva retirada del món de la música. "Aquest és el darrer concert de la meva carrera", va revelar al públic. El raper es va acomiadar dels escenaris en el festival El Tingladu de Vilanova i la Geltrú, i es va mostrar agraït per mantenir-lo en cartell i pagar-li el caixet solidari durant els seus sis anys d'exili a Bèlgica.

"Tinc una bona feia, ja no sé què he d'explicar amb el rap. Quan feia rap tenia 18 anys i una feina de merda en una fruiteria i estava enfadat amb el món. Tenia ràbia, però ara em fa vergonya sortir a l'escenari i interpretar un personatge", va explicar en unes declaracions a TV3.

Valtònyc va detallar que continuarà la seva professió de programador informàtic a Brussel·les i va lamentar que amb l'aparició de les xarxes socials ja no té gaire sentit la cançó protesta. "Crec que la gent està una mica saturada i la cançó protesta ja no és tan ben rebuda perquè, avui dia, tu vas a un concert i no tens ganes d'escoltar el que has estat consumint les 24 hores a les xarxes socials", va dir.

Arenas també va llançar un últim missatge reivindicant la unitat de l'1-O i reiterant que Catalunya mereix "la llibertat de la seva llengua, de la seva cultura i de poder decidir".