Vergés adverteix que el confinament s'allargarà més enllà de la Setmana Santa

El confinament s'allargarà, probablement, més enllà de la Setmana Santa, tot i que es podria flexibilitzar. Així ho ha assenyalat la consellera de Salut, Alba Vergés, qui ha informat que la tendència de l'índex de transmissibilitat del coronavirus augura una millora a Catalunya, on ja hi ha més de 350.000 afectats per la Covid-19: "Això va per llarg", ha dit en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio. "El confinament funciona, i crèiem que s'havia d'aplicar com més aviat millor per permetre al sistema sanitari absorbir els casos, sobretot aquells que havien de passar per l'UCI".



Sobre els tests ràpids que Vergés va assegurar que el Govern espanyol mai va facilitar a Salut, la consellera ha recordat que només poden ajudar a discriminar aquells que són positius segurs, ja que en el cas de negatius aquesta prova pot donar falsos resultats: "Els tests ràpids no poden servir, per exemple, per retornar sanitaris a la primera línia. Només la prova de la PCR determina si algú és negatiu veritablement".

La consellera també s'ha referit al nombre de morts de les residències de gent gran, sobre la qual assegura estar treballant per vigilar aquells centres que encara no presenten brots de coronavirus, així com desplegar recursos per als que sí: "Per exemple, a Santa Coloma, vam parlar amb l'alcaldessa i vam desembarcar en una residència per veure com se separen a les persones que no estan infectades, protegir les infectables... és una feina enorme". Vergés ha assegurat que els familiars podran endur-se a casa les persones grans que estiguin internades a residències per cuidar-les, tot i no haver fet el test.

La consellera ha fet valdre el desplegament de recursos i el muntatge de nous espais per atendre pacients. En aquest sentit, Vergés ha reconegut que han sol·licitat a la Unitat Militar d'Emergències (UME) de l'Exèrcit espanyol que ajudi a muntar hospitals com el de Vallès Salut, l'hospital de campanya a la Pista Coberta d’Atletisme de Sabadell, així com altres sanitaris: "Necessitem mans. I infermeres, i metges, també els que hi ha a les unitats d'emergència de l'UME".



A banda d'aquests, la consellera també ha afirmat que estan "activant absolutament tothom que podem", tant professionals de la sanitat privada, com sanitaris de fora del sistema de salut i, fins i tot, han demanat facilitats perquè puguin venir professionals cubans i xinesos: "Tant de bo els nostres professionals puguin ajudar a d'altres".

Vergés ha fet autocrítica del sistema de contractacions, que ha reconegut que era deficitari abans de la crisi: "Haurem de trobar maneres d'estabilitzar un sector que és clau". Amb tots aquests sanitaris, la consellera ha anunciat que aquesta setmana començarà a funcionar el Fira Salut, l'hospital temporal que s'ha desplegat al recinte de la Fira de Barcelona.



Pel que fa als recursos de protecció personal, Vergés ha reconegut també que "patiran" contínuament, ja que mai disposaran d'excedent de material per abastir les necessitats actuals al llarg termini: "Vam començar gastant entre 500.000 i 600.000 productes d'EPI [equips de protecció individual] per setmana. Ara arribarem als 9 milions per setmana. Estem comprant en un context on tothom compra, perquè les nostres necessitats també les tenen a altres països". Sobre els respiradors, un dels elements més urgents per als malalts greus, Vergés ha assegurat que estan fent tot el que poden per aconseguir-ne més: "Espero que arribin ben aviat perquè els necessitem".