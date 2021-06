Vergés serà la nova vicepresidenta del Parlament

L'exconsellera de Salut Alba Vergés torna a la Mesa del Parlament després d'estar al capdavant del Departament de Salut. Just abans d'assumir el càrrec al govern de Quim Torra, Vergés era secretària de la Mesa. Ara, després de la presa de possessió del nou executiu de Pere Aragonès i que la republicana Anna Caula hagi deixat la Mesa per a ser secretària general de l'Esport, Vergés assumirà la vicepresidència primera del Parlament, segons han avançat diversos mitjans i ha confirmat l'ACN. Caula ja fa dies que va renunciar al càrrec per a entrar a l'estructura de Govern, però Vergés no assumirà la vicepresidència fins que el relleu sigui votat al proper ple del Parlament.

Vergés ja havia estat a la Mesa abans de ser consellera de Salut

Més enllà del nomenament d'Anna Caula com a secretària general de l'Esport, el Govern ha situat l'exconsellera de Justícia Ester Capella com a delegada de la Generalitat a Madrid. Són dos dels nomenaments aprovats en el consell executiu d'aquest dimarts. D'altra banda, Oriol Duran ha estat nomenat secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació. Aleix Villatoro és el nou director del Consell Català de l'Esport i Ismael Peña López, director de l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya. Joan Ridao, que fins aquesta legislatura havia estat lletrat del Parlament, és el director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern i Marc Ramentol, el director general de Coordinació Interdepartamental.

D'altra banda, l'exportaveu i ex-consellera de la Presidència Meritxell Budó deixarà el Parlament per incorporar-se a la conselleria de Salut. Tal com ha avançat el Diari Ara i ha confirmat l'ACN, Budó pilotarà la secretaria d'Atenció Sanitària i Participació. Així, Budó renuncia a l'acta de diputada i entrarà a formar part del Departament dirigit per Josep Maria Argimon. Llicenciada en Farmàcia, Budó ha estat la cara visible del Govern durant la pandèmia com a portaveu de l'executiu de Torra.



Més enllà d'això, el Govern ha aprovat aquest dimarts els nomenaments de quatre nous directors generals del Departament d'Interior que el conseller Joan Ignasi Elena defensa per mantenir l'equilibri entre la renovació i la continuïtat. Elena ha situat Mercè Salvat Guinjoan, actual gerent del CatSalut, com a nova directora general de Protecció Civil, i Joan Delort, amb una llarga trajectòria al Departament, ocupa la direcció general de Prevenció i Extinció d'Incendis. L'acadèmica Sonia Andolz és directora general d'Administració de Seguretat; i Ramon Lamiel, vinculat a l'Institut Guttmann, és el director general del Servei de Trànsit. Alba Alfageme és assessora en matèria de seguretat i perspectiva de gènere.