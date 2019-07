El primer que salta a la vista si es comparen els informes que han revelat Públic i La Vanguardia sobre les activitats dels autors de la matança de les Rambles és que són diferents. Certament, el primer procedeix del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) i els segons són de Mossos d'Esquadra i de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional.



A més, els segons utilitzen dades proporcionades per la informació reservada que va oferir el servei secret a l'equip d'investigació dels atemptats del 17A a Les Rambles i a Cambrils, tal com aquest diari va assenyalar des del primer capítol de la seva sèrie exclusiva La veritat sobre l'imam de Ripoll. És a dir, en la reconstrucció dels moviments dels terroristes que efectuen els investigadors dels diferents cossos de seguretat de l'Estat que cooperen en això s'utilitza –com és lògic– el contingut dels informes confidencials que va aportant el CNI, a més dels materials obtinguts per les forces policials i els resultats de l'anàlisi tecnològica dels mòbils i altres elements recuperats.

La Vanguardia assegura que la versió dels informes policials que ha obtingut, i de les fonts que ha consultat, "contradiu la tesi sostinguda pel digital Publico.es que el CNI estava al corrent de les seves converses perquè tenia punxats els seus telèfons". No obstant això, el contingut dels documents (incomplets) que ha publicat aquest diumenge no només confirma la validesa dels que ha mostrat Públic –també incomplets per protegir la font–, sinó que avala precisament la conclusió que el CNI coneixia fets que no podien ser reconstruïts més tard pel contingut dels aparells telefònics recuperats.

Les dues targetes SIM i les identitats falses

Sobretot, les dues targetes SIM franceses que Omar Hichamy i Younes (també identificat com El Houssaine) Abouyaaqoub compren en un estanc del centre de París pocs dies abans dels atemptats amb identitats falses, els números de les quals estan correctament citats tant en els documents de Públic com en els de La Vanguardia. I precisament és aquest fet –el coneixement de les falses identitats amb les quals s'adquireixen– el que constitueix una de les evidències fonamentals esgrimides per aquest diari per concloure que estaven essent vigilats:

El CNI especifica les identitats falses (Rachid Ezzouzi i Hassan Lahmani) utilitzades per a adquirir unes targetes SIM franceses en un Tabac del centre de París, cosa impossible de saber si no s'està vigilant als terroristes en aquest moment.



Més encara, quan aquests dos números telefònics són utilitzats en el capítol de l'informe de la Comissaria General d'Informació reproduït per La Vanguardia –amb diferent capçalera i amb segells de "Confidencial", però sense la primera pàgina que indicaria la seva data d'emissió–, es diu que aquests SIM han estat adquirits per Omar Hichamy –sense citar les identitats falses– i se sol·liciten diligències per a esbrinar detalls que el CNI sens dubte ja coneix quan escriu el seu relat dels fets.

Aquest paral·lelisme es pot veure en el conjunt de fragments d'un i altre informes que es reprodueix a l'inici d'aquest article, però quan la Policia explica al jutge les "últimes novetats" sobre el viatge a París dels terroristes, utilitza l'eufemisme "segons s'ha pogut saber a través dels canals de cooperació internacional" per a referir-se al CNI –responsable de les tasques d'intel·ligència a l'estranger–, que en el seu informe reservat fins i tot indica el moment exacte i el lloc en què les SIM han estat activades.

És la Policia Nacional la que admet al jutge que la informació de les SIM la va proporcionar la intel·ligència

Es tracta d'un informe de la Comissaria General d'Informació –però no de la dels Mossos, sinó la del Ministeri de l'Interior–, del qual ara es reprodueixen quatre dels seus nou folis, que diu el següent:

c) Últimas novedades acerca del viaje de Younes ABOUYAAQOUB y Omar HICHAMY a París los días 11 y 12 de agosto del 2017

Según se ha podido saber a través de los canales de cooperación internacional, Omar HICHAMY durante su estancia en Francia junto con EL Housseaine ABOUYAAQUOB, días antes de la comisión de los atentados de Barcelona, en los que habría participado junto a otros miembros de la célula terrorista neutralizada, entre las 13:23 horas y las 13:26 horas del día 12/08/17, habría comprado dos tarjetas SIM en el bar-estanco "LA TABATIERE, sito en 70 rue de Bezons de COURBEVOIE (Hauts de Seine-92J en plena ciudad da París, desconociendo la finalidad para la que habrían adquirido las mismas".

Lògicament, la Policia sol·licita al jutge que insti les operadores telefòniques a facilitar informació sobre els números a Espanya als quals s'hagués trucat des d'aquests mòbils francesos. Igualment, es demana a l'Autoritat Judicial que faci una comissió rogatòria internacional per a que la Justícia francesa proporcioni totes les diligències que s'hagin efectuat allà sobre aquest viatge a París dies abans dels atemptats.

És clar que l'informe de la Policia es va fer amb el material proporcionat pel CNI amb informes reservats

Aquest informe, de la Policia Nacional i no dels Mossos, es troba sense data a les pàgines reproduïdes aquest diumenge per La Vanguardia, però és clar que es va fer amb el material proporcionat pel CNI mitjançant els informes reservats del servei secret que Públic ha difós en exclusiva.



Quant a si el CNI escoltava o no els mòbils dels gihadistes abans dels atemptats, com va concloure aquest diari a la vista de la frase de l'informe corresponent del servei secret en la qual subratlla que Abouyaaqoub "talla les frases per a no revelar detalls de les seves activitats concretes", cal posar l'accent que aquesta nota interna del CNI s'elabora abans que els Mossos emetin el seu propi "Informe cronològic d'activitat dels investigats" en el qual inclouen enregistraments de trucades que Mohamed Hichamy va fer amb el seu mòbil. I que aquest aparell mai va estar en poder del CNI, ja que va ser capturat pels Mossos i analitzat pels seus tècnics.

En qualsevol cas, cal insistir que sense vigilància prèvia no es pot saber a nom de quines identitats falses s'han comprat dues de les milers de SIM prepagament que s'adquireixen cada dia a París, ni relacionar a posteriori aquests dos números amb els dos terroristes només per la seva geolocalització en l'esmentat Tabac, ni descobrir a quina hora i a quin lloc van ser activats.

'Públic' no es fa ressò de cap teoria conspirativa

I tot això no figura en absolut en la reconstrucció a posteriori dels Mossos, ni en la de la Policia Nacional, sinó que admeten haver rebut aquesta informació de la intel·ligència i demanen al jutge que ordeni diligències per tenir més detalls.



El que, de totes maneres, segueix apuntant a una greu negligència o a un immens error del CNI, però no a cap teoria conspirativa de la qual aquest diari no s'ha fet ressò en cap moment. Només ha plantejat preguntes a les quals seguim convençuts que cal respondre.