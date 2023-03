Vueling s'enfronta a una multa de 30.000 euros per exigir maquillatge i talons a les hostesses

Inspecció de Treball ha proposat sancionar l'aerolínia espanyola Vueling amb 30.000 euros per exigir a les seves hostesses de vol anar maquillades i portar talons d'entre 5 i 8 centímetres d'altura, segons ha avançat aquest dimecres El Periódico. L'organisme públic critica que la companyia demani uns patrons estètics molt concrets a les dones que, en canvi, no imposa als homes. Es tracta d'una proposta de sanció, per un cas de discriminació de gènere, pionera a l'Estat.



Inspecció de Treball de la Generalitat ha proposat aquesta sanció, que la companyia pot recórrer, després d'una denúncia del sindicat de tripulants de cabina Stavla. L'organisme creu que l'empresa comet una infracció "molt greu" i que podria vetllar per la imatge de la seva companyia de forma més equilibrada, sense perjudicar els drets fonamentals de les treballadores.

Discriminació de gènere

Segons detalla El Periódico, una tripulant de cabina de Vueling s'ha de posar uns talons d'entre 5 i 8 centímetres d'altura. També s'ha d'aplicar una base de maquillatge que coincideixi amb el seu to de pell i un rímel de color negre. Tenen prohibit utilitzar extensions de pestanyes llargues o "aspecte artificial", ombra d'ulls que no sigui gris clar o marró clar i, si es pinten els llavis, han d'utilitzar un to "discret". En canvi, el codi de vestimenta dels homes és simplement tenir un "aspecte net i polit".

L'aerolínia ha apuntat a l'ACN que els talons previstos a la guia d'estil de l'empresa són "a partir de tres centímetres", i no més alts, i que les sabates han de complir amb unes "característiques concretes" per garantir la seguretat de la tripulació.

En tot cas, Vueling remarca que la guia d'estil en el seu moment es va pactar amb la representació dels treballadors. Actualment, el document, que té cinc anys, s'està revisant per tenir "una imatge el més inclusiva possible". "Fa més d'un any que hi estem treballant", apunten fonts de la companyia, que remarquen que l'actual document inclou "recomanacions" i que mai s'ha imposat cap sanció per no complir-lo.

Fonts de Vueling han confirmat a l'ACN que la proposta d'Inspecció de Treball existeix, però que estan estudiant presentar les seves al·legacions.