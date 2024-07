Vuit veïns del Raval denuncien que Vox els demana més de sis anys de presó per "manifestar-se contra el feixisme" el setembre del 2020, quan una comitiva del partit va visitar el barri barceloní que havien qualificat de "femer multicultural". Aquell dia, una trentena de manifestants va intentar boicotejar la comitiva, i segons els escrits d'acusació van llançar ous, lleixiu i llaunes.

"És el món al revés: els delictes d'odi, que es van crear per protegir minories vulnerabilitzades, ara es fan servir per a defensar qui predica l'odi", ha denunciat Santi Aranya, un dels encausats. La plataforma de suport ha començat una nova manifestació per al dia 15, quan començarà el judici a l'Audiència Provincial, per demanar la seva absolució.

⬛️🟥 AVUI al PARLAMENT:



El 15 de juliol comença el JUDICI DE LA VERGONYA!



Demanen a 8 veïnes del Raval 6 anys i 2 mesos de presó, i a 2 d’elles que són persones negres, deportació.



CONVOQUEM el dia 15 al Gat del Raval 8:30h#RavalVsVOX



El judici, que inicialment s'havia de celebrar el maig de l'any passat, finalment tindrà lloc els dies 15 i 23.

El judici, que inicialment s'havia de celebrar el maig de l'any passat, finalment tindrà lloc els dies 15 i 23. En els seus escrits d'acusació, la defensa de Vox demana fins a sis anys de presó i multes de 4.500 euros cadascú, mentre la Fiscalia sol·licita sancions de 7.200 euros i indemnitzacions de 700 euros pels encausats. Se'ls acusa de coaccions, amenaces, delictes d'odi i danys.

Santi Aranya ha denunciat que seran jutjats "per plantar cara al feixisme en una manifestació de rebuig als ultres de Vox que van venir a insultar tot un barri dient que com un 'femer multicultural'". Ha justificat que en aquella comitiva, a més el diputat i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, hi havia Jordi de la Fuente -exmembre del partit neonazi MSR- i la diputada al Congrés Rocío de Meer, a qui acusen de compartir contingut negacionista de l'Holocaust.

La plataforma de suport també ha criticat el paper de la Fiscalia de Delictes d'Odi, els Mossos i el Cos Nacional de Policia en la instrucció de la causa. "En un món normal, dir que el Raval és un 'femer multicultural' és incitació a l'odi", ha rebatut Aranya, que ha conclòs: "El judici hauria de ser al revés i anar-hi nosaltres com a acusació".