El web de l'Àrea privada ciutadana de la Generalitat, ara més senzilla i amb més serveis per a les persones

La Generalitat de Catalunya renova l'espai de l'Àrea privada ciutadana de l’espai virtual de gencat.cat amb l’objectiu de millorar i ampliar els serveis de l’administració, reduir la burocràcia i oferir espais accessibles de consulta, gestió de dades, documents i comunicació de les persones amb diverses administracions públiques.



Aquest canvi suposa un pas més en l'experiència de l’usuari i facilita eines digitals útils per a la ciutadania. A més, incorpora un nou marc de navegació amb la informació ordenada de forma més clara, usable i accessible, i estrena tres nous serveis: les meves dades, els meus documents i un bot d’ajuda.



Les meves dades

En aquest apartat la ciutadania podrà consultar les dades personals referents a la situació laboral, familiar o personal. La ciutadania en alguns casos podrà descarregar-se una còpia autèntica dels documents amb codi CSV. A més, també podrà descarregar els documents en un dispositiu mòbil amb el codi QR.

Els meus documents

En aquest espai, la ciutadania tindrà disponibles documents que la Generalitat de Catalunya hagi publicat amb dades d’interès personal. D’aquesta manera, es facilita al ciutadà poder fer-ne ús en l’àmbit privat. Per exemple, quan un ciutadà registri documents en una oficina de la Generalitat, podrà demanar tenir disponible el document en aquest espai de l'Àrea privada.



El servei està dissenyat perquè el ciutadà pugui pujar també els seus documents com el contracte de lloguer, els rebuts, títols acadèmics i d’altres, que l’administració no podrà consultar, però l’usuari sí que podrà fer-los servir en els seus tràmits i gestions amb l’Administració catalana.



Un bot d’ajuda dona suport a les persones

Una altra de les novetats que incorpora l'Àrea privada és un bot d'ajuda que dona resposta als dubtes de la ciutadania. Aquest bot funciona amb un llenguatge natural i amb format de pregunta i resposta.



El bot està basat en algoritmes que, a partir d’una base de coneixement, busca la millor resposta a la pregunta rebuda independentment de com s’hagi formulat. A més, s'afegeix una enquesta de satisfacció per conèixer la valoració de la ciutadania i així poder oferir un millor servei.



Com accedir?

Per accedir a l'Àrea privada només cal identificar-se amb un certificat digital, una contrasenya d'un sol ús com l'IdCAT Mòbil o el Cl@ve pin.



La nova Àrea privada, juntament amb el web de suport a la tramitació, formen part de la línia d’actuació, suport i acompanyament a la ciutadania que impulsa la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital, mitjançant la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana. Aquest projecte s’inscriu en el Pla de Recuperació Next Generation, que la Unió Europea va posar en marxa arran de la pandèmia de COVID-19 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.



Les persones més a prop de l’Administració

El Govern de la Generalitat impulsa una transformació de l’Administració que posa el focus en les persones amb una atenció integrada, gràcies a la qual la ciutadania pot obtenir la informació que necessita per diverses vies: presencial, telefònica o internet. Tot plegat es fa amb un acompanyament que busca reduir la bretxa digital i millorar la confiança ciutadana envers l’Administració, apostant per una comunicació clara i amb espais d’escolta activa.



Aquests nous canals han de ser digitals i innovadors, sense minvar la proximitat i el tracte que ofereix la presencialitat. En aquest sentit, el Govern aposta per la introducció de la tecnologia i la innovació com a palanca de canvi, amb l’objectiu d’esdevenir una administració moderna, inclusiva, al servei de la ciutadania i tenint en compte les seves necessitats i realitats.