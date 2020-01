La voluntat d'Aena d'ampliar la capacitat de l'aeroport del Prat podria materialitzar-se amb la recuperació el projecte d'ampliació de la tercera pista, que genera divisió al Govern de l'Ajuntament de Barcelona, ja que els Comuns s'hi oposen mentre el PSC no la veu amb mals ulls.



Segons informava La Vanguardia, el president d'Aena, Maurici Lucena, hauria posat sobre la taula aquesta ampliació durant les reunions dels darrers mesos amb el Departament de Territori i representants dels ajuntaments de la zona: Sant Boi de Llobregat, Gavà, Viladecans, El Prat i Barcelona. L'altra proposta de Lucena seria la construcció d'una quarta pista, tot i que ja està pràcticament descartada, o potenciar l'aeroport de Girona.



L'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, ja s'ha mostrat crítica amb aquestes propostes. En una entrevista a Els Matins de TV3, ha afirmat que aquest projecte és incompatible amb l'aposta per combatre l'emergència climàtica: "Costa de creure que una ampliació pugui provocar una reducció d'emissions". L'ampliació de l'aeroport, però, genera tensions entre els socis del Govern municipal. El primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, va expressar aquest dimecres estar a favor d'una ampliació seguint "criteris ecològics": "Som partidaris de fer-ho de la forma més sostenible", va assegurar en una entrevista a Espejo Público. Colau ha defensat que es tracta de "matisos", però que totes les administracions estan d'acord amb "reduir emissions" i seure a la taula per parlar-ne.



Les crítiques per part del consistori barceloní arriben just quan l'Ajuntament de Barcelona ha declarat l'emergència climàtica a la ciutat, amb la presentació d'una diagnosi i un pla de mesures per fer reduir les emissions. En referència a l'aeroport, el Govern municipal es proposa "eliminar els vols curts que tinguin una alternativa en tren (a menys de set hores) i que estiguin a distàncies menors als 1.000 km"; compensar-ho potenciant "els models ferroviaris", tant per arribar a l'aeroport com per fer viatges nacionals o continentals i "implicar les administracions competents" en la gestió de l'aeroport per a combatre l'emergència climàtica, entre d'altres.

Destrucció del delta del Llobregat

L'Ajuntament de Barcelona no és l'únic consistori des del qual se senten veus crítiques. L'alcalde del Prat, Lluís Mijoler (El Prat en Comú), ha reiterat el seu rebuig a l'ampliació de la tercera pista. Mijoler critica que això implicaria "carregar-se" la llacuna de La Ricarda, al delta del riu Llobregat, el que seria "un desastre ecològic que no pot assumir cap administració": "Europa no donaria llum verda a un projecte com aquest".



Aquesta llacuna es troba inclosa a la Xarxa Natura 2000, un enclau amb l'empara de conservació tutelada per la Unió Europea. Mijoler aposta perquè el creixement passi per l'ampliació de l'aeroport de Girona, millorant les connexions en transport públic, i s'ha mostrat a favor de limitar els vols sempre que hi hagi alternatives.



La lluita contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ha estat una de les banderes d'entitats ecologistes i pel decreixement turístic. N'és un exemple l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, que afirma que la lluita contra l'emergència climàtica passa necessàriament per la reducció de vols i l'aturada de l'ampliació d'aquesta infraestructura.

Els agents econòmics, a favor de l'ampliació del Prat

Els que sí que estan a favor d'aquesta ampliació són les patronals i els agents econòmics, com ara la Cambra de Comerç, que ha valorat positivament la proposta d'Aena, tot i que advoca per fer-ho des de l'entesa entre els diferents actors: "La millora del camp de vol només es podrà impulsar des del consens institucional. I si aquest consens no és possible a curt termini, haurem d'aprofitar el màxim potencial de les instal·lacions actuals i reforçar les complementarietats amb els aeroports de Girona i Reus", va manifestar el president de la Cambra, Joan Canadell.



També s'ha mostrat partidari de l'ampliació el secretari general adjunt de Foment del Treball, Salvador Guillermo, que assenyala que les dues opcions plantejades per Aena són les úniques alternatives per evitar el "col·lapse" de la infraestructura. Per a Guillermo, la proposta d'allargar la tercera pista és una "proposta més viable" en l'àmbit ambiental, més enllà que també considera que s'han d'aprofitar les capacitats d'altres aeroports. Sobre l'impacte que es podria generar sobre la llacuna de la Ricarda, considera que "serà necessari trobar una compensació adequada en un altre indret".