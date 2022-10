Hasta 32 grados en pleno otoño: los estragos de la crisis climática apuntan al octubre más cálido de la historia

Vivimos días inusualmente cálidos para la época del año en la que nos encontramos. Las temperaturas no han dejado de subir o se han mantenido altas en buena parte de nuestra geografía y el tiempo será en general soleado con posibilidad incluso de noches tropicales –con temperaturas no inferiores a los 20ºC– en varios puntos de la península.



De acuerdo con las previsiones de Aemet, las condiciones "claramente más cálidas de lo normal" continuarán probablemente durante la primera quincena de noviembre, con temperaturas que podrán superar los 32º C en el tercio sur peninsular y que no se espera bajen de los 20º C en los litorales cantábrico y mediterráneo.



Irene Santa: "Se trata de temperaturas anómalas que superan en 10 grados lo que es habitual"

Los datos, como siempre, nos permiten categorizar lo que estamos experimentando más allá de la pura percepción. En ese sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) establece que este octubre tiene visos de convertirse en el más cálido de la historia. A falta de unos días para que concluya el mes todo apunta a que así será, si bien hay un precedente, en 2017, que podría quitarle ese atípico honor.



Este fenómeno, el de un periodo estival invadiendo terrenos propios del otoño, puede ser visto –no sin cierta ingenuidad– como algo positivo, a fin de cuentas a quién no le place una manga corta en pleno octubre. Sus repercusiones, sin embargo, no dejan espacio a la frivolidad y nos sitúan ante los estragos de la crisis climática.



"Vivimos insertos en una anomalía térmica positiva"

Según Irene Santa, física y meteoróloga del portal eltiempo.es, "estos episodios de altas temperaturas vienen siendo cada vez más frecuentes, se trata de temperaturas anómalas que superan en 10 grados lo que es habitual para estas fechas". Y es que, tal y como apunta Santa, hasta la fecha "prácticamente no hemos tenido temperaturas otoñales.

"Vivimos insertos en una anomalía térmica positiva, pero no sólo en otoño, este verano hemos experimentado también episodios de calor extremo. En localidades como Burgos ya debíamos haber tenido un episodio de nieve, y en Soria la media es que lo haga sobre el 28 de octubre", prosigue Santa.