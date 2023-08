Los 5 mejores hoteles en Mallorca

Para los que aún no hayan ido a Mallorca o hayan ido, pero quieren repetir, este artículo es para vosotros. Tanto sus playas de ensueño, su rica historia o su vibrante cultura hacen de esta isla un destino turístico imprescindible. Pero antes de empacar tus gafas de sol y tu bañador, presta atención a algunos consejos que te damos, las razones por las que elegir la isla y como no, los mejores hoteles en Mallorca donde pasar unas vacaciones de ensueño.



Los 5 mejores hoteles de Mallorca

Prepárate para conocer los mejores hoteles de Mallorca que harán que tu estadía sea más que inolvidable: lujos, atenciones y diversión en su máxima expresión.



1. Barceló Illetas Albatros



Hotel. — Fuente: Barceló

Lujo y costa a escasos kilómetros de la ciudad. Barceló Illetas Albatros aglutina diferentes gustos y preferencias. Esta opción de "Sólo adultos" de Barceló Hoteles es perfecta para aquellos que busquen relax y confort a dos pasos de Palma. El spa, su acceso privado a una cala, el restaurante frente al mar con comida local e internacional o sus instalaciones exteriores con una piscina rodeada de camas balinesas, estos son algunos detalles que te harán enamorarte de Barceló Illetas Albatros. A un precio inmejorable, por menos de 100€ la noche, y con la posibilidad de obtener un descuento mayor gracias al cupón exclusivo Barceló, con el que podrás ahorrar un 5% en tu factura.



Precio: desde 200€

Ubicación: Cala Illetes, a 15 minutos de Palma

Instalaciones: Piscinas, camas balinesas, Jacuzzi, bañera de hidromasaje, cala con acceso privado.

Gastronomía: Buffet Mediterráneo, Carta de cafés, cócteles y combinados.

Estrellas: 4

Puntuación: 4,5

Ideal para: viaje en pareja



2. Iberostar Selection Playa de Palma.



Hotel. — Fuente: Iberostar

Todo el lujo a escasos pasos de la capital. Este hotel es perfecto para unas vacaciones en familia, y en su amplia variedad de habitaciones, seguro que encuentras la que mejor se adapte a tu bolsillo y preferencias. Desde 100€ las más modestas hasta casi 400€ con piscina privada para los más sibaritas. Este paraíso se encuentra a pocos pasos de la playa y de la ciudad, pero rodeado de calma y naturaleza sobre un diseño moderno y refrescante. Un 5 estrellas de 5 que no podía faltar entre los mejores hoteles de Mallorca.



Precio: desde 98€

Ubicación: en Playa de Palma a 4 km del centro y a 2 km del aeropuerto de Son Sant Joan.

Instalaciones: Spa, Piscina exterior, instalaciones para ciclistas, campo de golf, Piscina infinity abierta al mar, Zona exclusiva Star Prestige.

Gastronomía: Gastronomía frente al mediterráneo, cocina en vivo.

Estrellas: 5

Puntuación: 5

Ideal para: Vacaciones con niños



3. Sercotel Zurbarán.



Hotel. — Fuente: Sercotel

Si eres de los que apenas utilizan las instalaciones del hotel y buscas un lugar cómodo en el que levantarte con energía para al día siguiente patearte Mallorca, Sercotel Zurbarán es tu hotel ideal. En el corazón de Palma, a pocos pasos del puerto, este alojamiento te permitirá explorar, probar delicias locales y en general sacarle el jugo a tus vacaciones en Mallorca. Una opción especialmente buena si planeas visitar la isla en otoño o invierno, pues no necesitarás piscina y puedes ahorrar en instalaciones de ese tipo e invertir mejor en tus paseos por la isla.



Precio: desde 121€. (Con posibilidad de aplicar un descuento Sercotel)

Ubicación: A pocos pasos del casco antiguo de Palma de Mallorca en una tranquila zona residencial.

Instalaciones: Terraza, vistas al mar, balcón, baño privado, minibar, zonas tranquilas para pasear.

Gastronomía: desayuno buffet.

Estrellas: 3

Puntuación: 4,5

Ideal para: para amantes del turismo.



4. Sensimar Aguait Resort & Spa



Hotel. — Fuente: Grupotel

Uno de los hoteles más prestigiosos de Cala Ratjada, un paraíso reservado sólo para adultos que te hará conectar con la tranquilidad de las olas de la Playa de Muro. El Sensimar Aguait Resort & Spa es el lugar perfecto para los enamorados de la naturaleza, un lugar ideal para las vacaciones en pareja que te permitirá desconectar del mundo real y sumergirte en la tranquilidad de las calas mallorquinas. Además, su Spa-balneario y sus instalaciones completas harán que no pases ni un sólo segundo de aburrimiento en este complejo para aquellos que buscan la paz y tranquilidad tras meses de trabajo exhaustivo.



Precio: desde 174€

Ubicación: Cala Ratjada.

Instalaciones: Piscina de agua salada, Piscina exterior de temporada, Piscina interior de temporada, Entretenimiento en directo, Spa-Balneario, Gimnasio, Terraza solárium y Pista de tenis.

Gastronomía: Restaurante Buffet, cocina mallorquina, española e internacional, cocina en vivo y cenas temáticas.

Estrellas: 4

Puntuación: 4,5

Ideal para: Escapada de pareja, vacaciones relajantes.



5. Occidental Cala Viñas - Mejor Todo Incluido de Mallorca



Hotel. — Fuente: Barceló

Si eres de los que les gusta empezar sus vacaciones con una pulserita de todo incluido atada a la muñeca, también existen hoteles en Mallorca Todo Incluido que te harán disfrutar de tus vacaciones sin llevarte sorpresas en la factura. El Occidental Cala Viñas es tu pasaporte al paraíso. Aquí, el "todo incluido" va más allá de las palabras. Imagina la brisa marina acariciando tu piel mientras te relajas junto a la piscina, y luego zambúllete en la tentación de bufés exquisitos interminables. Este hotel es de los mejores hoteles familiares de Mallorca, pues además de disponer de una gran variedad gastronómica, cuenta con actividades para toda la familia y vistas panorámicas al mar que te harán sentir que no te falta de nada. Olvídate de la billetera y disfruta de tus cócteles favoritos y explora un mundo de sabores sin pensar en los precios. Recuerda que puedes conseguir un precio aún más bajo en tu factura si utilizas este código de descuento Barceló Hoteles para tus vacaciones.



Precio: desde 124€ para 2 adultos

Ubicación: Primera línea de Cala Viñas

Instalaciones: U-Spa, Piscina para adultos, bañera de hidromasaje al aire libre, 2 piscinas para niños (una de ellas con toboganes), Zona de entretenimiento para niños, zona de entretenimiento de animación y entretenimiento familiar.

Gastronomía: Cocina en vivo, rincón de pastas y pizzas, buffet infantil, cocina internacional y cenas temáticas.

Estrellas: 4

Puntuación: 4,5

Ideal para: Familias con niños o vacaciones en familia en general.



Vacaciones en Mallorca: qué saber antes de ir

La isla ofrece un abanico de experiencias: desde relajarte en playas de aguas turquesas hasta explorar la histórica Palma y sus encantadoras calles adoquinadas. Antes de poner un pie en la isla, aquí van algunas recomendaciones:



Elige bien la época del año. Ten en cuenta que Mallorca es uno de los destinos turísticos estrella en España, por lo que si eres de los que buscan tranquilidad, calas desiertas y unos precios más asequibles en tu alojamiento y otros servicios, te aconsejamos que visites la isla fuera de la temporada alta, es decir, preferiblemente de octubre a abril. Si, por el contrario, adoras el bullicio, la fiesta y te mueres por pasar tus vacaciones en remojo, la época estival tendrá todo lo que necesitas en la isla, así como los mejores hoteles de Mallorca disponibles para ti.



Prepárate un buen planning. No hay nada que dé más rabia que volver de vacaciones y descubrir que te perdiste aquel rincón secreto increíble que ahora no paras de ver en Instagram. Antes de viajar a cualquier destino y sobre todo si quieres ahorrar o escapar de tours organizados plagados de turistas, visita blogs de viajeros e investiga por internet lugares cerca de tu hotel en Mallorca que merezca la pena visitar y algunos imperdibles un poco más alejados.



Organiza tus desplazamientos. Casi tan importante como la elección de rutas o lugares de interés, es el saber de qué forma vas a llegar hasta ellos. Desde coches de alquiler, bicis o motos hasta rutas de autobuses o simplemente senderos para hacer a pie. Cualquier opción es buena si tienes claro cuál es la que más se va a ajustar a tu plan de viaje. Mira o reserva con antelación para así evitarte quebraderos de cabeza una vez en destino.



Elige tu hotel ideal. Para lograr unas vacaciones de 10, debe ser casi tan emocionante salir del hotel como volver a él. Es por eso que antes de visitar Mallorca, debes asegurarte que tu hotel ideal está disponible en las fechas en las que planeas realizar el viaje. Compara en webs de búsqueda, comprueba opiniones de otros huéspedes y haz un listado de pros y contras con cada hotel que encuentres. Aunque parezca un trabajo laborioso, sabemos que no hay nada más satisfactorio que pensar y preparar al detalle tus vacaciones.



Consejos para elegir los mejores hoteles de Mallorca

Tan importante como elegir el destino, es la elección de un buen hotel. Sentir que todo ha encajado durante esos días de descanso es de los mejores sabores de boca con los que te puedes quedar a la vuelta a tu rutina. Al elegir un hotel, considera la ubicación, las comodidades, las opiniones de otros viajeros y, por supuesto, el presupuesto. Busca ofertas especiales y paquetes que se adapten a tus necesidades. De la misma forma que en muchas ocasiones merece la pena gastar un poco más y ganar en calidad, en otras, probablemente no resulte tan necesario. A continuación analizamos algunos de los puntos más importantes a tener en cuenta en la elección de tu hotel perfecto:



Localización. Imagina abrir tu ventana y sentir la brisa marina y el susurro del mar dándote los buenos días. ¿A alguien se le ocurre un plan mejor para empezar su día en Mallorca? La ubicación del hotel es la clave para una escapada inolvidable. Dependiendo del tipo de turismo que vayas a hacer o los lugares que te llamen la atención, tendrás unas preferencias u otras, ya sea playa, ciudad o montaña. Lo importante es no perder el tiempo en desplazamientos y despertarte allá donde más cómodo te sientas.



Relación Calidad-Precio. Esta balanza mágica es sin duda la búsqueda incansable de muchos para la elección del alojamiento durante sus vacaciones. No siempre es el hotel más lujoso el que hace que tus ojos brillen. Piensa en las comodidades que realmente usarás y si encajan con tu presupuesto. A pesar de que no siempre es fácil encontrarlo, en este artículo expondremos algunos de los mejores hoteles de Mallorca relación calidad-precio que seguro no te defraudarán.



Tipo de comida y calidad. Para algunos las vacaciones son sinónimo de caprichos gastronómicos, y tras horas recorriendo la isla, muchos prefieren cenar en su hotel antes de hacerlo en algún otro establecimiento. Asegúrate de que el hotel te ofrezca opciones gastronómicas que te hagan salivar o sean de tu agrado, ya sean bufés, restaurantes temáticos o platos locales. En el caso de las familias con niños, aseguraos de que también haya opciones apetitosas para los más pequeños, evitando con ello esa lucha constante para que dejen el plato reluciente.



Instalaciones que para cada tipo de persona. Si tanto tú como yo sabemos que no vas a pisar ni el gimnasio ni el spa del hotel, entonces ahorra por ese lado y busca un alojamiento con las instalaciones que realmente necesites. También dependiendo de la época del año, el perfil del usuario o el tipo de turismo que se vaya a hacer, vendrán mejor unas instalaciones u otras, como puede ser el caso de una piscina o centro de masajes o toboganes y atracciones para los niños. Todos estos detalles merece la pena tenerlos en cuenta antes de lanzarte a Booking Mallorca y reservar lo primero que encuentres.



Limpieza y servicio. Estos dos factores son tan importantes en la elección del hotel perfecto, como cualquiera de las características mencionadas con anterioridad. A pesar de que todo en las fotos parezca de color de rosas, te recomendamos echar un buen vistazo a los comentarios y opiniones de otros usuarios, especialmente las más recientes, pues seguro que si de algo hablan o resaltan es el buen servicio dado durante su estancia o la pulcritud de sus habitaciones.



Teniendo en cuenta este listado de características, seguro que no errarás en la elección. Para ello, investiga como si no hubiera mañana, busca opiniones de otros viajeros y compara. Plataformas como Booking Mallorca van a ser tus grandes aliados en esta búsqueda, sin embargo, en algunas ocasiones vas a poder encontrar mejores precios directamente en la propia web del hotel, gracias a cupones o códigos de descuento exclusivos de cada establecimiento, como los cupones de Booking y los descuentos de Iberostar.



Tanto si te inclinas por el lujo frente al mar, la autenticidad mallorquina o la elegancia moderna, Mallorca tiene los hoteles perfectos para ti. Así que, sin importar cuál elijas, prepárate para unas vacaciones que te harán reír, relajarte y desmelenarte como nunca antes. ¡Salud, sol y Mallorca! ¡Que comience la aventura!