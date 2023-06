En España mueren de media cada día más de dos personas por accidentes en el trabajo. El pasado 2022 se saldó con 826 fallecidos de un total de 1.200.000 accidentes, según un informe de la UGT. Además, se declararon 22.500 enfermedades profesionales, de las cuales, un centenar de ellas fueron por cáncer. Setenta y seis de estos casos, provocados por el amianto, considerado el carcinógeno más común de Europa.



La experta en Derecho del Trabajo y Seguridad Social Gema Sobrino indica a Público que "lamentablemente" la mayoría de accidentes se producen por negligencias empresariales. Por ello es importante que las empresas tomen conciencia cada vez más en esta materia y elaboren protocolos específicos de actuación, como por ejemplo ante episodios de altas temperaturas.



Golpe de calor a 40 ºC

José Antonio sufrió un golpe de calor mientras trabajaba en la calle a 40 ºC, en el distrito de Vallecas. Fue trasladado al hospital Gregorio Marañón donde finalmente falleció. "Ese día estaba cubriendo el turno a un compañero", comenta su hijo, Miguel Ángel, en una conversación con Público.

Un día su hijo se lo encontró después de trabajar y le dijo que no podía ni hablarle del calor que pasaba faenando. Una vez sucedido el fatal desenlace, la familia descubrió que José Antonio había realizado búsquedas en Google como "golpe de calor": "Lo quiso llevar en secreto para que no lo pasáramos mal".

La muerte de José Antonio se habría podido evitar con toda probabilidad con un protocolo de actuación adecuado.

José Antonio fue trasladado al hospital donde finalmente falleció

Tras su muerte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, contactó con la familia. "Le pedí que asumiera responsabilidades. A mi padre no me lo va a devolver nadie. Decir que no era un trabajador municipal siempre me pareció una forma de lavarse las manos. No creo que haya estado para nada a la altura", sentencia González sobre el regidor madrileño.

Un Pleno del Ayuntamiento madrileño aprobó renombrar al parque situado en los alrededores del CEIP Puerto Rico, en Usera, con el nombre de José Antonio González. Sin embargo, esta medida, aprobada por todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, aún no ha llegado. "Si no se termina haciendo, reclamaré", asevera el joven.

Desplome de una cinta transportadora

Marcos fue víctima de un siniestro laboral. — Cedida

Otro accidente que se podría haber evitado fue el de Marcos. Trabajaba como técnico de mantenimiento en una azucarera gaditana cuando se le desplomó una cinta transportadora. "No es fácil resetear, centrarse en datos... aunque no se olvidan. No me cogió por sorpresa", afirma Noelia, su pareja, al otro lado del teléfono.

Marcos trabajaba en una fábrica y se le desplomó una cinta transportadora

Esta jerezana asegura que en esta fábrica ya han ocurrido sucesos parecidos al de su pareja. En los últimos 20 años han fallecido cuatro personas en el mismo departamento debido a accidente laborales: "Las personas van a buscarse la vida y encuentran la muerte".

Asimismo, esta miembro de la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía (Avaela) insiste en que la empresa ha tenido hasta una veintena de negligencias más, ya sea por formación de los trabajadores, mantenimiento de las cintas o ausencia de señalizaciones de peligro.

De la construcción al campo

Estos no son los únicos casos que se podrían haber evitado, ni muchísimo menos. Uno de los ejemplos más mediáticos lo encontramos en el hospital Enfermera Isabel Zendal, en Valdebebas (Madrid).

El también conocido como el hospital de pandemias no estuvo exento de supuestas irregularidades durante su construcción, con denuncias de jornadas interminables, ausencia de descansos e incumplimientos en materia de salud y trabajo.

La edificación del polémico hospital se saldó con dos muertes. En un escrito judicial, al que ha tenido acceso Público, se denuncia la muerte de un trabajador de 44 años, el 1 de octubre de 2020, que cayó desde una altura de siete metros al intentar desenganchar una herramienta.

Se desconoce el motivo por el cual el trabajador no estaba anclado a ningún arnés de seguridad y por qué no había otras medidas de prevención ante posibles caídas, como redes verticales.

Además, otro trabajador sufrió un infarto que, si bien no ocurrió durante su jornada laboral, la principal hipótesis barajada por los sindicatos es que las consecuencias fueron derivadas del ritmo de trabajo al que se vio sometido el operario, a raíz del estrés causado por la rápida construcción del hospital.

Otro de los sectores en los que se ven constantemente vulnerados los derechos de los trabajadores es del campo. Ilegalidades que en muchas ocasiones van aparejadas a desgracias laborales. Recientemente varias trabajadoras temporeras marroquíes sufrieron un accidente de autobús en Huelva.

Padecieron varias heridas "leves" y se les dio el alta de forma muy prematura. Una de ellas falleció y tres más han estado hospitalizadas durante semanas y continúan recuperándose. Estos accidentes entran el los denominados in itinere, aquellos que se producen de camino al trabajo.

Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, en 2021 se produjeron 77.323, con 130 víctimas mortales. La cifra de accidente in itinere aumentó un 30,3% con respecto al 2020.

También en Andalucía un hombre sufrió quemaduras en su cuerpo mientras trabajaba en una fábrica de ron de Motril, Granada. Este diario ha intentado contactar con él, pero ha declinado realizar declaraciones debido a la carga emocional que le supone revivir aquel accidente. La administradora de la fábrica fue condenada a tres años de prisión.

Medidas adoptadas y soluciones

Para tratar de luchar contra esta lacra, el Gobierno aprobó el pasado 11 de mayo un real decreto ley por el cual se impide realizar determinadas actividades laborales al aire libre cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decrete alertas naranjas o rojas. De este modo, la muerte de José Antonio se podría haber evitado a toda costa.

Según expertos de la Aemet, la media de las temperaturas registradas entre el 1 de junio y el 31 de agosto del 2022 ha sido la más alta desde el comienzo de la serie histórica.

Los sindicatos reclaman la presencia de mayores recursos para la Fiscalía de Seguridad y Salud

Con el objetivo de paliar los efectos del clima en los trabajadores y hacer de su actividad un entorno seguro, Sobrino insiste en que debería de haber cambios de horario, adaptándolos a una hora donde "no haya excesos"; adecuar el tipo de vestimenta, en función del clima; y respetar los tiempos de descanso, y si fuera necesario, aumentarlos.

UGT y CCOO recuerdan que todas estas desgracias expuestas anteriormente, junto con el resto de las que ocurren, podrían evitarse si todas las empresas cumplieran con la normativa en materia de salud y trabajo. Para ello, se necesita que se refuercen las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social con más medios humanos y materiales que aumenten la vigilancia.

Los sindicatos reclaman la presencia de mayores recursos para la Fiscalía de Seguridad y Salud con el objetivo de que se incremente la actuación en aquellos casos en los que la salud del trabajador está en peligro.