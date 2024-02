Activistas exigen un alto el fuego en Gaza frente al Guernica y denuncian los lazos diplomáticos de España con Israel

Se cumplen cuatro meses del comienzo de la ofensiva israelí sobre Gaza en respuesta por los atentados de Hamás. Y para denunciar los ataques que siguen perpetrándose sobre la Franja por parte del ejército israelí, un grupo de manifestantes del colectivo Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) pidieron este miércoles un minuto de silencio frente al mítico cuadro del Guernica en el Museo Reina Sofía de Madrid. Este cuadro es un símbolo de la representación pictórica del sufrimiento de la población civil española durante la guerra civil.



Los manifestantes, algunos de ellos desplegando banderas y pañuelos palestinos en apoyo al pueblo gazatí, han solicitado a los demás visitantes que se unieran al gesto en repulsa del genocidio y ocupación de Israel guardando un minuto de silencio. La acción ha coincidido con otras protestas en diversos lugares de España por los ataques de Israel sobre la población de Gaza y Cisjordania. La concentración se ha desarrollado de manera pacífica sin incidentes.

Los activistas también han hecho alusión a la complicidad del gobierno español con el estado de Israel, con quien actualmente mantiene una relación comercial. Así, entre cánticos como "alto al genocidio" o "viva la lucha del pueblo palestino!", exigieron al ejecutivo el cese de la compraventa de armas al estado sionista y la ruptura inmediata de sus relaciones con Netanyahu.

Israel rechaza la tregua de Hamás y se niega a frenar los ataques contra Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado este miércoles la propuesta de una tregua ofertada por la milicia armada Hamás tras la visita del secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken a Oriente Próximo. El acto consistiría en 135 días en total en los que se liberarían a todos los rehenes de forma escalonada y las tropas israelíes se retirarían por completo de Gaza.

El líder del estado sionista no obstante ha dado su negativa a esta oferta y ha reiterado que su objetivo es "continuar la presión militar sobre la Franja de Gaza" hasta lograr "una victoria absoluta" con el fin de aniquilar por completo a Hamás.

La tregua que planteaba la milicia palestina pretendía un alto al fuego en tres fases de 45 días cada una. El la primera se liberarían los rehenes más vulnerables, mujeres y niños menores de 19 años, ancianos y enfermos y, a cambio, se reclamaría un número dado de prisioneros palestinos. Todavía se desconocen los criterios de liberación en las dos fases sucesivas. Además, se exige que se permita la entrada la entrada de camiones con combustible y comida para la Franja de Gaza así como la vuelta a sus hogares de los palestinos desplazados.

Ante la imposibilidad de llevar a cabo las medidas que propone Hamás, el grupo armado ha afirmado que Estados Unidos es "totalmente parcial y parte de la guerra librada en Gaza" ya que "ha proporcionado cobertura política y legal a las medidas de Netanyahu".

Greenpeace ya denunció el genocidio en el Reina Sofía

El pasado miércoles 24 de febrero varios activistas de Greenpeace ya eligieron el Museo Reina Sofía como escenario de sus reivindicaciones a favor del pueblo palestino. Con el fin de reclamar un alto al fuego y denunciar los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza, los protestantes escalaron por los ascensores de cristal y desplegaron varias pancartas sobre el edificio madrileño, según transmitió el diario 20minutos.

En el cartel de grandes dimensiones los activistas fijaron una ilustración del artista estadounidense Shepard Fairey, en donde se muestra a un niño palestino lleno de sangre y un mensaje: "Can you hear us?" ("¿Nos estáis oyendo?") en referencia a la invisibilidad que viven hoy los miles de niños que el ejército israelí ha asesinado en los últimos meses bajo el pretexto de desarticular las bases de Hamás.

La idea también es rendir homenaje a los fotógrafos y periodistas que "arriesgando sus vidas, informan desde la zona de conflicto para llamar la atención sobre la pesadilla de muerte, dolor y destrucción que se está viviendo en la zona", según explicaban los propios activistas. Los periodistas llevan estando en el centro de la diana de las fuerzas israelíes desde los inicios del conflicto, siendo uno de los objetivos del ejército sionista.