Afectados por la talidomida: un escándalo ocultado por el franquismo

La talidomida fue un fármaco administrado en las décadas de 1950 y 1960 en España que causó malformaciones durante el embarazo. La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) reclama a la farmacéutica alemana Grünenthal Pharma indemnizaciones para los afectados por el medicamento. La empresa "se enriqueció vendiendo un medicamento que causó malformaciones a miles de niños", según Avite.

"Actualmente, se enriquece gracias a los medicamentos contra el dolor que necesitan sus víctimas", denuncian desde la asociación. En España hay alrededor de 3.000 víctimas de la talidomida. El periodo estimado de ventas fue entre 1955 y 1990.

Aprobación durante el franquismo

El Ministerio de Sanidad del franquismo renovó por cinco años, en 1964, la licencia de venta de tres fármacos con talidomida a un laboratorio. Avite indica que la cartera de Sanidad "ignoró y ocultó" al laboratorio que el 26 de noviembre de 1961 la licencia ya había sido retirada en todo el mundo.

"Los talidomidicos españoles no están en cunetas, unos siguen vivos, y otros no. Todos aspiran a una reparación política y moral. Nacieron en pleno régimen franquista y no quieren reconocerles como víctimas del franquismo, ni como memoria histórica", añade la asociación.

Asimismo, manifiestan sus quejas debido a las "evidencias y las pruebas tan abrumadoras que existen a disposición de todos". Las autoridades sanitarias de la época favorecieron y propiciaron "el nacimiento de bebes mutilados por la talidomida como, por ejemplo, dando todo tipo de facilidades a las farmacéuticas para que continuaran vendiendo fármacos con talidomida".

Ayudas de hasta 396.000 euros

El Gobierno tiene previsto aprobar este martes, mediante Consejo de Ministros, un decreto de ayudas económicas para 130 víctimas de la talidomida.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha señalado que esta medida "busca hacer justicia con los afectados en España, uno de los países que más ha tardado en prestarles apoyo".

La cartera dirigida por Ione Belarra ha explicado que, por ejemplo, una persona con un 33% de discapacidad a raíz del fármaco recibirá una ayuda que ascenderá a 396.000 euros en un único pago.