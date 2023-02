La Agencia de Derechos Fundamentales referencia a 'Público' y porCausa en su curso para periodistas de migraciones

La Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés) junto a la Red de Periodismo Ético (EJN) ha lanzado una formación dirigida a los medios con el objetivo de mejorar el periodismo sobre migraciones.

En el curso, enfocado a la transformación de los datos de migraciones en noticias, la FRA ha incluido la información que difundió Público en colaboración con la Fundación porCausa en 2019 bajo el título: "La Purísima de Melilla: un centro con casi 700 niños y un amplio historial de denuncias".

Imagen del curso de la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA) y la Red de Periodismo Ético (EJN) para mejorar el periodismo de migraciones.

Esta información puso de relieve que en Melilla y España el discurso de odio de los medios y los políticos se estaba convirtiendo en la tónica dominante y que siempre se referían a estos menores de forma incriminatoria. De hecho, hubo numerosas publicaciones irresponsables, en las que esos niños fueron acusados ​​​​sin tener la oportunidad de expresar sus preocupaciones o dar una respuesta. Se comprobó entonces, claramente, la vulnerabilidad de esos menores.

Este curso, que utiliza como elemento vehicular dicha información de Público y porCausa, busca que los profesionales de la comunicación y la información que se inscriban cuenten, al acabar esa formación, con una serie de conocimientos que les permitan transformar los datos sobre administración pública y migración en noticias de última hora; informar con precisión a sus lectores sobre los centros para niños migrantes no acompañados; informar con precisión sobre los derechos de los niños y las responsabilidades del Estado hacia los niños migrantes no acompañados bajo custodia; comprender el poder y el riesgo de las imágenes de los niños no acompañados; y entender la importancia de la rendición de cuentas de los medios.

La formación cuenta con trabajos de medios de comunicación de todo el mundo como Agence France-Presse, Le Monde, The Guardian, Radio France International, France TV, BBC y Financial Times.

A través de distintas herramientas ofrece una amplia guía para cubrir la migración en diferentes tipos de medios. Y aborda asuntos como la ética en el reporterismo, claves sobre cómo tratar a las personas de manera justa y con dignidad, con equilibrio, precisión, imparcialidad y humanidad, así como la importancia del contexto para proporcionar una cobertura equilibrada e imparcial.