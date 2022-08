Agua en camiones cisterna y el adelanto de las cosechas, entre los primeros impactos de la fuerte sequía en Catalunya

¿Llueve menos por la emergencia climática?

Jorge Jódar, doctor en Hidrogeología del Instituto Geológico y Minero de España, explica que actualmente "no existe una tendencia clara" sobre los volúmenes de precipitación anual en Catalunya. "La tendencia hacia el 2100 es que habrá una ligera reducción [de la lluvia] pero no demasiado significativa", dice en una llamada con Público. Cambio climático y menos lluvia no son, por tanto, causa y consecuencia.



Lo que sí es "una señal inequívoca" del cambio climático es el aumento de la temperatura, lo que provoca dos impactos primordiales para los recursos hídricos: menos precipitación en forma de nieve y más evaporación del agua de los pantanos.



La nieve, por un lado, permite que el agua se infiltre en el suelo de forma más lenta y esto "maximiza" la recarga de los acuíferos. La capacidad de la lluvia de infiltrarse en el suelo es limitada, recuerda Jódar, y por tanto aunque llueva, si lo hace de manera torrencial, por ejemplo, no se aprovecha igual.



Los acuíferos son clave para el sistema hídrico porque son los que alimentan al río, especialmente cuando no llueve. "Que no nieve es un torpedo a su línea de flotación", señala el investigador. Una gota de agua de lluvia, si no hubiera pantanos, tardaría entre dos y tres días en desembocar en el mar después de precipitarse en la cabecera del río Segre. "Pero el río lleva agua todos los días, y eso es por las aportaciones de los acuíferos", sostiene Jódar.



Por otra parte, que haga más calor hace que aumente la evaporación del agua de los pantanos. "En los acuíferos, por el contrario, el agua no se evapora. La solución a este problema de falta de recursos hídricos pasa por aprovecharlos", sostiene. Sin embargo, el principal problema es su contaminación.



La sequía no es ni mucho menos un fenómeno excepcional en Catalunya ni en el conjunto de la cuenca Mediterránea, pero su intensidad y duración probablemente aumentarán en el futuro, apuntaba María del Carmen Llasat, catedrática de Física de la Atmósfera del Departamento de Física Aplicada de la Universitat de Barcelona (UB). Un análisis con el que coincide Jódar, que defiende "poner en servicio recursos que ahora no lo son", principalmente aguas subterráneas. También hacer un consumo "cuidadoso" del recurso en los usos domésticos, pero especialmente en los industriales y agrícolas, los que más consumen.



En este sentido, Ecologistas en Acción apunta que más que a la falta de lluvias, el bajo nivel de reservas de los pantanos se debe al exceso de consumo del regadío. La organización critica que su superficie "no deja de crecer" y supone actualmente entre el 85% y el 93% del consumo total de agua. Por eso piden restringir el volumen de agua que se le destina y evitar así impactos directos en la ciudadanía, especialmente restricciones en el uso del agua del grifo.