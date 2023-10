Alerta en Francia por los medicamentos para el resfriado: éstos son los que se venden en España

La agencia nacional de seguridad farmacéutica francesa (en sus siglas en francés, ANSM) ha alertado sobre los peligros para la salud de los medicamentos vasoconstrictores por vía oral como remedio ante los resfriados, muy comunes en esta época del año.

"Pueden ocurrir infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares después de usar medicamentos vasoconstrictores (pseudoefedrina) para aliviar los síntomas del resfriado", advierte el organismo.

Aunque "el riesgo es muy bajo", el hecho de que puedan ocurrir estos eventos "independientemente de la dosis y la duración del tratamiento", ha llevado a la ANSM a desaconsejar su uso.

¿Qué es la pseudoefedrina?

El pasado febrero, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) inició una investigación sobre los antigripales que contienen pseudoefedrina. Este medicamento pertenece a la clase de los llamados descongestionantes nasales.

Se ingiere por vía oral (generalmente en jarabe, cápsulas o comprimidos efervescentes) y se usa sola o en combinación con otros medicamentos como descongestionante, contra los síntomas del resfriado, la gripe o alergias.

Medine Plus: "Su función no es acelerar la recuperación de un resfriado o tratar los síntomas"

"Su función no es acelerar la recuperación de un resfriado o tratar los síntomas, sino que sirve únicamente para descongestionar", explica en su página web el servicio de información en línea de la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU, Medine Plus.

Este medicamento, que ha sido un remedio en España durante décadas, provoca el estrechamiento de los vasos sanguíneos en las fosas nasales, lo que reduce el flujo de sangre a nivel local, consiguiendo así aliviar la congestión.

Medicamentos con pseudoefedrina

Este medicamento se puede encontrar en compuestos con los que ya estamos familiarizados como Cinfatos Complex/Descongestivo, Gelocatil Gripe, Frenadol Descongestivo, Rinobactil o PharmaFrem.

En España existen 30 medicamentos que contienen pseudoefedrina

A la hora de ver si un fármaco tiene pseudoefedrina debemos fijarnos en el "apellido del medicamento", ya que Gelocatil o Frenadol son marcas de fabricantes. Seguido del nombre suele aparecer el compuesto que se le añade, como Gelocatil Gripe con pseudoefedrina. En España se comercializan hasta 30 medicamentos con este compuesto, según la EMA:

•Rino-Ebastel

•Narine Repetabs

•Clarityne Plus

•Lasa Con Codeína

•Pseudoefedrina Farmalider

•Gelocatil Gripe con Pseudoefedrina

•Termalgin Resfriado

•Frenadol Descongestivo

•Frenaxsin

•Reactine

•Inistolin Pediátrico Tos y Congestión

•Iniston Mucosidad Y Congestión

•Iniston Tos Y Congestión

•Grippal Con Pseudoefedrina Y Dextrometorfano

•Rinobactil

•Pharmafren

•Cinfatós Descongestivo

•Respidina Expectorante Junior

•Cinfatós Complex

•Pharmatusgrip

•Respidina

•Respidina Antialérgica

•Vincigrip

•Vincigrip Forte Sabor Cacao

•Vincigrip Forte Sabor Naranja

•Ilvisinus

•Virlix Plus

•Ibuprofeno/Pseudoefedrina Nutra Essential

•Cortafriol C

•Stopcold