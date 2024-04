Ana Obregón: "Yo no he comprado un bebé, lo he heredado: es mío"

Ana Obregón aseguró el pasado viernes en el programa de Telecinco ¡De Viernes! que su hijo, Alejandro Lequio García —quien falleció de un cáncer en 2020, a los 27 años—, le pidió que usara su esperma para tener descendencia.

La presentadora y bióloga insistió en que Aless Lequio Jr. firmó un testamento hológrafo —que, según ella, está en una notaría— en el que dejó escrito: "En caso de que fallezca, quiero y doy derecho a mis padres a que utilicen este semen para que quede algún hijo o hija mío en la tierra".

Ana Obregón justificó la gestación subrogada en el programa de la cadena privada: "Como cuando un padre se muere y heredas una casa. Yo no he comprado un bebé, yo lo he heredado: es mío". Tras conceder una entrevista a la revista ¡Hola!, la presentadora planteó un órdago legal y moral al reconocer que la niña concebida por vientre de alquiler era su nieta.



Ana Obregón dijo que la bebé, Anita, "me ha ayudado, y me ayuda, porque no he superado el duelo de mi hijo", informa Europa Press. También añadió que la idea de la gestación subrogada fue del padre de Aless, Alessandro Lequio, quien según ella le dejó claro que tenía que "cumplir la última voluntad de nuestro hijo".

Debate sobre los vientres de alquiler

En marzo del año pasado, ¡Hola! titulaba en portada: Madre de una niña nacida por gestación subrogada. La presentadora, de 69 años, salía en silla de ruedas de un hospital de Miami con una bebé recién nacida en brazos.

Tanto la noticia como la imagen provocaron un torbellino mediático y social, pues reabrió el debate sobre los vientres de alquiler, los límites al deseo de tener hijos o el hecho de que prácticas prohibidas en España puedan seguir siendo realizadas en terceros países, a cambio de un pago de dinero.

Diversas leyes prohíben en España la práctica de la gestación por subrogación, pero se siguen manteniendo directivas y prácticas que acaban promoviendo su uso. En este artículo de Marisa Kohan explicamos las claves sobre la gestación subrogada, su legalidad, la consecuencias y los agujeros que perpetúan su uso a pesar de que está prohibida.