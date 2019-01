Hace un año la asociación ultraconservadora Abogados Cristianos interpuso una demanda contra la Asociación de Clínicas acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAi). Aducían que una veintena de clínicas se dedicaban a "dar información falsa en sus web con el objetivo de incitar a las mujeres al aborto".

Ahora un juez de Gijón ha desestimado íntegramente la demanda por competencia desleal y publicidad engañosa y determina que la Asociación de Abogados Cristianos no tiene legitimidad para demandar a la asociación dado que ninguno de sus intereses económicos o derechos puede verse perjudicado por ACAI, al no existir actividad mercantil.



Concretamente, Abogados Cristianos acusaba a ACAI de haber vulnerado los artículos 4 y 5 de la Ley de Competencia Desleal y 2 de la Ley General de Publicidad, iniciando un proceso judicial al que se acumuló, mediante una nueva demanda y bajo las mismas peticiones, el caso de una mujer “supuesta usuaria” de una clínica de IVE, que núnca llegó a presentarse en el juicio. Asimismo, durante este proceso, la Asociación de Abogados llegó incluso a promover un incidente de recusación alegando que la Jueza tenía “interés directo o indirecto en el pleito” siendo desestimada su pretensión por la Audiencia provincial de Gijón y condenando en costas a la Asociación.

La sentencia ahora da la razón a ACAI, que defendió en todo momento que no había existido vulneración alguna de las leyes de Competencia Desleal y General de Publicidad, debido a que esta asociación es una entidad sin ánimo de lucro que no ejerce actividad mercantil alguna. Por otra parte, ACAI alegó que, por el contenido y la materia, la Asociación de Abogados Cristianos no estaba legitimada para interponer la demanda, ya lo organización ultracatólica no ostenta "ningún interés económico, derecho subjetivo o interés legítimo que pueda verse perjudicado por la actividad de ACAI, quedando al margen, excluidos de la demanda, los preceptos morales o valores espirituales que defiende esta asociación".

Un sin fin de demandas

​Abogados Cristianos lleva años criminalizando a las clínicas y organizaciones que luchan en pro del aborto y demandando a particulares por delitos contra los sentimientos religioso. En 2015 impulsó una ofensiva contra la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) por una supuesta "publicidad ilegal de fármacos" y logró retirar a esta federación del listado de organizaciones de interés público.

Este grupo ultracatólico es, también, responsable del acoso judicial contra las organizadoras de la procesión del Coño Insumiso, una denuncia a Ada Colau por permitir la lectura de un padre nuestro que consideraron ofensiva y está detrás también de las denuncias contra Willy Toledo, entre otras.

​Esta asociación, creada en 2008, está presidida por Polonia Castellanos, a la que también se la considera miembro de la organización El Yunque.