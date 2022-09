El Ateneu Barcelonès y 'Espacio Público' organizan un coloquio sobre cómo enfrentarse a la derechización

El Ateneu Barcelonès y Espacio Público organizan el coloquio ¿Qué puede hacer la izquierda ante la derechización de la sociedad?, donde varios profesionales de la política y el periodismo debatirán sobre las acciones e ideas que pueden enfrentar la actual deriva ideológica hacia movimientos posfascistas. El evento tendrá lugar el 4 de octubre, a las 19 horas, en el Ateneu Barcelonès y se retransmitirá en directo desde Público.

"No forma parte del interés de los sectores privilegiados que los grupos desfavorecidos se den cuenta de su explotación ni que piensen en la posibilidad de un cambio social", lamentan desde Espacio Público. El evento recordará los esfuerzos de la gente humilde por "levantar asociaciones, sindicatos y ateneos en el camino a su liberación".

La presente precariedad y la inestabilidad laboral han demostrado que el acceso a estudios superiores no supone ya ningún ascensor social, analizan desde el espacio de pensamiento ligado a este periódico. "Sin embargo, los sectores desfavorecidos no cargan contra el mito de la cultura, sino contra la ilusión. Los intentos por desintegrar la cohesión social se centran en fomentar la idea de que no existe alternativa", advierten.

De todo esto debatirán en el escenario del Ateneu de Barcelona el director del Centre d'Estudis d'Opinió Jordi Muñoz, la periodista Sara Cuentas, el histórico de ICV Joan Herrera, el decano de la Facultad de Comunicació de la UAB Enric Marín y Montserrat Tura, médica, exdiputada del PSC y exconsellera de Interior.

"Parece que las izquierdas no logran restaurar la ilusión, los proyectos de futuro, de emancipación y convivencia entre iguales", contemplan desde la organización del coloquio. "Los proyectos socialistas europeos se encuentran casi desaparecidos ante las tradicionales rutas de la 'conciencia de clase", prosiguen con el análisis, y añaden: "Los viejos partidos asumen el consumismo, el crecimiento económico y la individualidad frente a lo colectivo, resignados al poder de las entidades financieras".

Frente a las horas bajas del sindicalismo, el aumento de las agresiones xenófobas y racistas, la arrinconada solidaridad y los incesantes episodios de violencia machista y homófoba, el Ateneu Barcelonès y Espacio Público reúnen una mesa de expertos y expertas que analizarán los próximos pasos para recuperar la esperanza ciudadana frente a la creciente derechización política.