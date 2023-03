La trampa de las ayudas indiscriminadas a familias numerosas: el 14% ingresan más de 90.000 euros al año

En España, las familias numerosas tienen derecho a determinadas ayudas solo por el hecho de serlo. Esto ha permitido que los hogares de algunos políticos, como el del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, o el de la de la líder de Más Madrid, Mónica García, se hayan beneficiado del bono social eléctrico y del térmico, que en teoría estaban diseñados para consumidores vulnerables. Pero, ¿cuán ricas son las familias numerosas? ¿Ganan más o menos dinero que el resto de hogares? ¿Reciben más ayudas sociales?

Si observamos el tramo de las familias con menos ingresos, resulta que las numerosas son más pobres que las no numerosas. Paralelamente, las numerosas con mayor renta son mucho más ricas que el resto. La conclusión es clara: entre las familias numerosas se da una desigualdad mayor que en el total de hogares españoles, tal y como ha podido comprobar Público tras analizar los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE de 2021 (los últimos disponibles).

El 27% de familias numerosas formadas por uno o dos adultos y tres o más niños ingresa más de 60.000 euros brutos al año. El 14%, más de 90.000. Mientras, en el total de hogares con niños solo el 24% más rico ingresa más de 60.000 euros y el 9%, más de 90.000. Pero al fijarse en el nivel de ingresos per cápita la cosa cambia. Al contar con muchos más miembros, el nivel de renta de las familias numerosas baja y son, generalmente, más pobres que el resto de familias con hijos.

En 2021 la mediana de ingresos anuales per cápita en las familias numerosas fue de 6.572 euros brutos. La mitad ganaron más dinero por persona y la otra mitad, menos. En el resto de familias con niños, la mediana fue de 10.889 euros: 4.317 de diferencia entre una y la otra. Eso sí, a medida que observamos las familias más ricas, esta diferencia se diluye. Y, de nuevo, se refleja que hay una mayor variación en la renta de las familias numerosas.

Entre el 1% más rico de las familias numerosas y el 1% más rico del resto de hogares con niños la diferencia es de solo 57 euros. Por tanto, si unas y otras ingresan aproximadamente lo mismo per cápita, los subsidios que reciben las primeras solo se podrían entender en el marco de una política de fomento de la natalidad.

Por criterio de renta más de la mitad de las numerosas no tendría bono social

La ECV también pregunta a las familias si pueden permitirse mantener su hogar a una temperatura adecuada durante los meses de invierno. En 2021, en plena escalada de los precios de la electricidad, el 17,89% de las familias numerosas tuvo dificultad para mantener la casa caliente. Entre el resto de familias con hijos el porcentaje fue del 13,04%. Debido a esos problemas, ya en 2017 el Gobierno creó el bono social eléctrico, un descuento en la factura de la luz para consumidores vulnerables, entre los que se incluye a las familias numerosas.

"En la actualidad lo reciben 1,35 millones de hogares en España", según asegura el Ministerio para la Transición Ecológica a Público. Un año después, en 2018, se lanzó el bono social térmico: una ayuda para compensar los gastos de la calefacción y el agua caliente. Viene regulado también por el Gobierno central, pero son las comunidades autónomas las que se encargan de la gestión y el pago de las ayudas, que se conceden de forma directa a los beneficiarios del bono social eléctrico, sin que tengan que pedir este otro.

Tras la polémica con los bonos sociales energéticos de los políticos, el Gobierno ha anunciado que añadirá el criterio de la renta para determinar qué familias numerosas se pueden beneficiar de estas ayudas. Actualmente el resto de hogares que quiera acceder al bono social energético tiene que tener una renta anual bruta que sea igual o menor a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en el caso de las familias unipersonales. Si las familias están formadas por más personas, se suma 0,5 IPREM por cada menor de edad y 0,3 por cada adulto extra. El IPREM es el indicador que se utiliza en España con más frecuencia para determinar las ayudas que se dan según el nivel de renta.

En el caso del bono social energético se tiene en cuenta el IPREM anual en 14 pagas, que en 2023 es de 8.400 euros. Si se aplicara este cálculo, una familia numerosa formada por dos adultos y tres hijos menores no podría cobrar más de 27.720 euros brutos al año para poder beneficiarse del bono social energético. Pero no todas tienen solamente tres hijos. Las familias de dos adultos y cuatro hijos, por ejemplo, podrían acceder siempre y cuando no cobrasen más de 31.920 euros al año.

Público ha calculado qué porcentaje de familias numerosas no podría cobrar el bono social energético si tuvieran que acceder por el criterio de renta: son el 56,57%. El 58,49% en las familias de dos adultos y tres o más niños y el 37,29% en las de un adulto y tres o más niños. A falta de un posible "multiplicador extra" a partir del tercer hijo "para beneficiar a las familias numerosas", que ha anunciado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y que haría caer el porcentaje de las familias numerosas que se quedarían fuera del bono social energético.



Los hogares que más cumplen el criterio de renta son precisamente las familias numerosas formadas por un adulto y tres o más niños. El 62,71% tendría derecho al bono social energético por este criterio. Les siguen el resto de hogares monoparentales, formados por un adulto y uno o dos niños: tendrían derecho el 45,65%. Después las familias numerosas con dos adultos, un 41,51%, y los hogares formados por una mujer que vive sola, un 41,35%.



"Mientras más condiciones ponemos en las ayudas más fácil es que los vulnerables se queden fuera"

Pero expertos como Ricardo Ibarra, sociólogo y director de la Plataforma de Infancia de España, alertan de que establecer más condiciones en el acceso a las ayudas puede ser contraproducente: "Lo que la evidencia científica demuestra es que mientras más condiciones ponemos en las ayudas más fácil es que aquellos que estén más vulnerables y tengan más barreras administrativas técnicas se queden fuera". Con ello, argumenta: "Garantizamos que la gente que no las necesite no las reciba, pero también lo que seguro que estamos favoreciendo es que mucha gente que lo necesite se quede fuera".

El 8% de las familias recibe algún bono social: en las numerosas el porcentaje sube al 45%

De hecho, los datos muestran que precisamente son las familias numerosas, a las que se les piden menos requisitos para acceder, las que reciben más ayudas. El 45,11% recibió algún tipo de bono social energético para electricidad, gas, calefacción u otras energías, según la ECV de 2021. En el resto de familias con niños, el porcentaje es de solo el 6,92%. Si tenemos en cuenta todos los hogares del país, con o sin menores, el dato es del 8,01%.



Las familias numerosas ricas piden más el bono que las pobres

Además, dentro de las familias numerosas son las más ricas las que más reciben este tipo de ayudas energéticas. El 38,23% de las familias numerosas en la mitad de menos ingresos recibieron algún tipo de bono social energético en 2021. En la mitad más rica el porcentaje asciende hasta el 51,99%.



Esto no ocurre con los otros tipos de familias. En el resto de hogares con niños, un 10,10% de la mitad más pobre recibieron algún tipo de bono social energético y un 3,73% en la mitad más rica.



Más ayudas para las familias numerosas

Las ayudas energéticas no son las únicas que arrasan entre las familias numerosas. El 62,84% de las familias numerosas recibieron algún subsidio social en 2021, ya fueran bonos sociales, ayudas por hijo, de asistencia social o al alquiler, según los datos recogidos por la ECV. En contraposición, sólo el 19,09% de las familias no numerosas recibieron alguna de estos beneficios.

En el caso de los ingresos por asistencia social, un 15,44% de los hogares con más hijos recibieron estas ayudas, mientras que en el caso de las familias no numerosas solo un 7,29% accedieron a ellas.

En las ayudas al alquiler también se aprecia la diferencia, aunque son las menos recibidas por todos los hogares con hijos dado que este tipo de familias viven en régimen de propiedad en más del 50% de los casos. Un patrón similar sigue el reparto de ayudas por hijos: el 15,80% las familias compuestas por dos adultos y tres hijos o más recibieron alguna ayuda de este tipo, frente a un 8% del resto de familias.

Para la Federación de Familias Numerosas existe un problema de enfoque. Proponen distinguir entre política asistencial y familiar, entendiendo que la primera debe estar "dirigida a paliar o apoyar situaciones de necesidad y de vulnerabilidad económica y social", mientras que "la segunda debe recoger medidas de apoyo a la familia, a las familias con hijos, desde el primero, como existe en el resto de Europa", explican desde la organización a Público.

Justifican esta demanda "como una compensación a la aportación social que hacen en forma de capital humano, ya que están aportando con sus hijos un elemento fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier país".

Por su parte, Ibarra considera que poner en el centro del debate a las familias numerosas con rentas altas podría alejar un análisis más certero. Sobre la polémica con los bonos sociales energéticos de los políticos, explica: "No es tanto que haya gente con alto capital económico que reciba estas ayudas, como que no es para todas las familias". El problema entonces sería que "para un tipo de familias es universal y al resto se le está poniendo condicionantes económicos, que pueden dejar fuera a colectivos vulnerables".

Para ilustrarlo, toma de referencia la universalidad de la sanidad pública. "No nos preocupa que alguien con mucho dinero pueda recibirla porque es un derecho que tenemos todos. En el debate del bono térmico el problema no es que sea universal o no, sino que es sólo universal para las familias numerosas. Que alguien que tiene dinero pueda recibir la ayuda puede ser cuestionable o no. Pero lo grave es: ¿Por qué estamos exigiendo cosas a otras familias que a lo mejor sí que son vulnerables y no están recibiendo la ayuda?".