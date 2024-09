El Ayuntamiento de Madrid expulsa a 61 mayores de sus casas durante 14 meses para hacer obras y los envía a residencias 

Unos 61 vecinos de los apartamentos municipales para mayores San Francisco, ubicados en el barrio madrileño de La Latina, serán expulsados de sus casas durante 14 meses para que el Ayuntamiento de Madrid acometa obras. Durante el tiempo que duren los trabajos las personas afectadas serán repartidas por distintas residencias —como las municipales de Santa Engracia y de Margarita Retuerto, que acogerán a 18 personas— o se alojarán con familiares.

El pasado 25 de junio los residentes en los apartamentos municipales recibieron la notificación donde se indicaba la necesidad de que abandonaran su actual hogar en septiembre debido a la realización de unas obras de "mejora y mantenimiento".

Tras ello, la Asociación de Vecinos Cavas-La Latina solicitó a la Junta de Centro que intercediese para que las obras se hiciesen por plantas, no teniendo que desalojar el edificio completo, una petición que la junta calificó de "imposible".

En este sentido, la asociación, las personas residentes y técnicos arquitectos independientes han señalado que las obras se pueden hacer por plantas, sin tener que desalojar a personas de edad avanzada que "se verían privadas del barrio que han conocido toda la vida".

Desde el área social del Ayuntamiento señalan, por su parte, que "es imprescindible" que el edificio esté "libre de ocupantes" dada la "envergadura de la obra", encaminada a subsanar las deficiencias encontradas en el inmueble con el objetivo de "garantizar la seguridad y las mejores condiciones de estancia de los residentes".

La actuación incluye nuevas instalaciones de climatización y electricidad, nuevo saneamiento y fontanería, mejora de la envolvente para un mayor aislamiento, renovación de acabados y colocación de nuevos ascensores.

Alejandro Ibáñez, afectado de 78 años, asegura en el comunicado de la Asociación de Vecinos Cavas-La Latina que las obras "no son necesarias" puesto que el edificio "está en buenas condiciones"; tiene "buen cerramiento"; los ascensores "funcionan bien" y el interior de los apartamentos "están estupendamente".

"Yo trabajé toda mi vida como maestro de obras y sé que es posible hacer esta obra sin tener que echarnos de La Latina, además muchas de las obras no serían necesarias para el uso actual que tiene el edificio", afirma Ibáñez.

Para Saturnino Vera, presidente de la Asociación Cavas-La Latina, "las obras se pueden hacer por plantas sin tener que desalojar a personas de edad avanzada, que se verían privadas del barrio que han conocido toda la vida".

"Por eso pedimos que el alcalde (José Luis Martínez-Almeida) interceda y dé una alegría a nuestros mayores haciendo obra por partes sin desalojar el edificio completo", apela Vera.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que las obras son "absolutamente necesarias", porque el inmueble tiene "patologías" que "afectan" a la seguridad y la integridad física de sus habitantes.

"No se acometen las obras por capricho, sino que son obras absolutamente necesarias, porque hay problemas y patologías que afectan a la seguridad del inmueble, y, por tanto, que pueden repercutir en la integridad física de los usuarios (…). No son obras de ornato, no son obras de decoración, no son obras de mejora de cuestiones menores del edificio", ha asegurado el primer edil.

Después de señalar que en el Gobierno municipal son "conscientes de las incomodidades que se generan como consecuencia de estos traslados", Almeida ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento y la Comunidad han trabajado conjuntamente para ofrecer a los huéspedes de los apartamentos de San Francisco alojamientos de titularidad municipal o autonómica para que puedan "seguir con la vida a la que estaban acostumbrados".

El PSOE pide a Almeida que deje la "opacidad" sobre los apartamentos

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha pedido este miércoles al alcalde que deje la "opacidad" sobre su gestión de los apartamentos San Francisco y le pide la "máxima transparencia" y conocer cuáles son esas deficiencias que obligan a desalojar a los vecinos.

Desde el PSOE-M han remarcado que el Ayuntamiento de Madrid debería alquilar unas viviendas en el entorno, dentro del barrio, para que no "tuvieran que irse tan lejos" del lugar donde viven. "No dudo que vayan a estar bien alojadas en otro lugar, por supuesto, pero no es lo que lo que esta gente quiere", ha asegurado el concejal socialista Antonio Giraldo.

La edil de Más Madrid Mar Barberán ha señalado, en un audio remitido a la prensa este miércoles, que "todos podemos llegar a entender que las obras de estos apartamentos sean necesarias". "Pero, desde luego, lo que nunca podremos entender es que el Ayuntamiento no haya sido capaz de reubicar a estas personas, ni a una sola de ellas, en apartamentos de la Comunidad de Madrid, de las mismas características que los apartamentos de la calle Jerte", ha censurado después Barberán.

La concejala ha subrayado que la Comunidad de Madrid "tiene" ese tipo de apartamentos, y ha hecho hincapié en que desde Más Madrid no entienden "por qué no han llegado a esta solución" desde el Ayuntamiento para que, de este modo, los mayores afectados no tengan que estar lejos de su barrio "durante un año o más".

Ello va a provocar una "ruptura total con su red de apoyo social", ha apostillado Barberán: "No se les puede estar mandando a Colmenar o a Aranjuez, como van a hacer, pudiendo solucionarlo de una forma más viable y con menos extorsión para ellos".