Ayuso deja de hacer PCR a quienes den positivo en un test de autodiagnóstico ante el colapso del sistema sanitario

Nuevos protocolos de la Consejería de Sanidad en la Comunidad de Madrid sobre la covid-19. La situación de colapso de la atención primaria en la región ha llevado al Gobierno autonómico a considerar los test de antígenos de autodiagnósticos comprados en las farmacias como pruebas válidas de detección. Es decir, no se realizará una PCR en la sanidad pública para confirmar el contagio, algo que no ha estado contemplado hasta ahora en ningún protocolo establecido por las autoridades sanitarias y que, posiblemente, alterará todos los registros de covid.

Sí que se realizará PCR si una persona presenta fiebre y problemas respiratorios y así lo determina el sanitario del centro de salud que corresponda.

Así, si alguien da positivo en un test de autodiagnóstico, en lugar de acudir a su centro de salud, debe comunicarlo al teléfono gratuito 900 102 112 para que le recojan sus datos y le informen de las medidas que debe adoptar. La Consejería de Sanidad considerará automáticamente que este caso es positivo y "se recomendará autoaislamiento durante 10 días, evitar recibir visitas y extremar las medidas de prevención habituales", según el protocolo publicado este martes.

El protocolo no indica qué se debe hacer para conseguir una baja laboral

"En caso de presentar fiebre de más de 38º grados y/o dificultad respiratoria tendrá que contactar con su centro sanitario donde se le podrá indicar la realización de una prueba de diagnóstico de infección activa (PDIA) para confirmar el diagnóstico. Si es una urgencia deberá contactar con el 112", añade el documento.



El protocolo, sin embargo, no contempla varios escenarios que pueden dificultar la situación de los afectados. Por ejemplo, no indica nada sobre qué se debe hacer para conseguir la baja laboral y no acudir al trabajo estando contagiado, ya que el teléfono gratuito no tiene capacidad de redactarlas.

Este protocolo, que no lleva publicado ni 24 horas, ya ha recibido muchas críticas. Además, se ha dado a conocer en la misma jornada en la que Madrid ha registrado 11.221 contagios, la cifra más alta en toda la pandemia.

Qué tienen que hacer los contratos estrechos

Sobre los contactos estrechos de las personas que obtienen resultado positivo con los test de autodiagnóstico, si están vacunados con pauta completa, "deben reducir las salidas a las esenciales" y "si es factible se debe teletrabajar durante los 7-10 días tras la exposición". Así, no deberán hacer cuarentena aunque sea por ómicron, como también estableció este martes la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad.

Si los contactos estrechos son no vacunados, deben contactar con su centro sanitario donde les indicarán la necesidad de mantener cuarentena y la realización de una prueba de detección.