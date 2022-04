Ayuso trampea las listas de espera por las ayudas a la dependencia para reducir el número de solicitantes

"Torticera". Así tilda el Observatorio de la Dependencia las prácticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid, sometida al análisis de esta organización junto al resto de regiones de España, arroja conclusiones polémicas en torno a las listas de espera para acceder a las ayudas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

El XXII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, presentado esta semana, denuncia que la Comunidad de Madrid reduce el número de personas en las listas de espera antes de que esos solicitantes tengan sus necesidades cubiertas o se haya llegado a una conclusión sobre sus peticiones.

El informe es contundente y analiza, entre otros asuntos, la reducción de las listas de espera. Una parte se debe a la recuperación de cierta normalidad administrativa tras la pandemia de la covid-19.

Madrid reduce la lista de espera cuando se hace efectivo un solo servicio

"No solo el efecto de la pandemia ha sido la causa de que muchas comunidaes vieran reducida su lista de espera, existen otros factores añadidos a los avances del reconocimiento y puesta e nmarcha de derechos, como la práctica torticera de alguna comunidad, como Madrid, que reduce la lista de espera no cuando se hacen efectivos todos los servicios reconocidos en PIA (Plan Invidualizado de Atención), sino cuando lo hace uno de ellos, quedando aún pendientes servicios o prestaciones a las que tiene derecho la persona y no disfruta", reza el documento.

De este modo, la fiabilidad de los datos queda en entredicho. La Comunidad de Madrid sería la quinta región con menor lista de espera con derecho recoocido pendiente de prestación. El porcentaje se ubica en un 6,5% por el 17,10% de la media española.

En España, la media de tramitación de un expediente es de 421 días, aunque en Canarias, Andalucía, Murcia, Extremandura y Catalunya supera los 18 meses. Dos de estas comunidades, Catalunya y Canarias, son las comunidades peores valoradas por este estudio.

Madrid, por debajo de la media en inversión

En cuanto a la inversión, Madrid invierte por persona dependiente 5.799 euros al año, 226,5 euros por debajo de la media nacional, que se sitúa en 6.026 euros. En cuanto al gasto púbico anual promedio por habitante, la capital se coloca un 17,3% debajo de la media nacional.

Sin embargo, el Estado no aporta lo que debería. Aunque el objetivo de financiación es que las comunidades aporten el 50% para que el resto decaiga en las arcas generales, en 2021 se produjo un importante desequilibrio: 73% de la financiación a cargo de las comunidades y solo un 27% para el Estado.

En la Comunidad de Madrid fallecieron 3.609 personas en lista de espera sin ser atendidas

En líneas generales, la evolución de la atención en Madrid empeora respecto a la media nacional. La tasa de cobertura se sitúa en Madrid en 22,62 PIAS por cada 1.000 habitates, tres puntos por debajo de la media naciona (25,79). Pese a todo, la normalización de la pandemia ha permitido que se reduzca en un 63% el número de persoas desatendidas, para situarse en una media de 65 personas desatendidas por cada 1.000 habitantes, aunque la media se ubique en 120.

"No obstante, a esa reducción teórica hay que deducir, de una parte, el número de personas con PIA pero que aún no reciben efectivamente el servicio o la prestación", reza el informe. Entre enero y diciembre de 2021, en la Comunidad de Madrid fallecieron 3.609 personas en lista de espera sin ser atendidas.