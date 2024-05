Banco Santander se alía con los emprendedores para impulsar la transformación digital de sus negocios

La digitalización es un término muy arraigado en nuestro día a día. Desde su llegada, la manera en la que nos relacionamos, aprendemos y desarrollamos cualquier aspecto de nuestra vida ha cambiado radicalmente, acelerando la transformación digital de nuestra sociedad. Pero no solo ha afectado a la vida cotidiana de los ciudadanos, también las empresas forman parte de esta nueva realidad, lo que ha provocado que la modernización de los distintos sectores, en este sentido, sea imprescindible.



Para los países, la transformación digital se incluye dentro de la estrategia de crecimiento económico, ya que gracias a ella este puede ser más intenso y sostenido, así como acarrear una mayor productividad, tal y como se señala desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Tanto es así que, según un estudio de la consultora KPMG y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el 58% de los empresarios españoles sitúa la transformación digital entre sus prioridades estratégicas, ya que también se ha convertido en un requisito necesario para ser competitivos en el mercado.



Consciente de esta realidad, y de su importancia, Banco Santander impulsa distintas iniciativas y programas para ayudar a las empresas en el camino de esta transformación digital tan necesaria. Y un ejemplo de ello es el que acaba de lanzar a través de Santander X, iniciativa global del banco que apoya a los negocios a crear oportunidades, consolidarse y crecer. Se trata de Santander X Training | Digitaliza tu negocio, un programa de formación de alta calidad que cuenta con la colaboración de IE University y que debido al éxito que ha cosechado en España en sus últimas ediciones, ambas entidades han decidido darle un carácter global abriéndolo a PYMEs de 11 países.



En esta misma línea, la entidad también trabaja para convertirse en la mejor plataforma abierta de servicios financieros y acelerar su propia transformación digital. Para ello, creó en 2020 Be Tech with Santander!, un programa que busca atraer y contratar al mejor talento tecnológico de todo el mundo. Solo en 2023, incorporó 4.500 perfiles digitales, que se han unido a los cerca de 27.500 perfiles STEM que forman ya parte de la compañía en sus 10 mercados principales de Europa y América.



Santander X ‘digitaliza’ tu negocio

Con este programa, Banco Santander ofrece 3.000 plazas para pymes que quieran fortalecer las habilidades digitales de sus negocios, cubriendo áreas clave como la toma de decisiones basada en datos, ciberseguridad, marketing digital y comercio electrónico. Su itinerario de aprendizaje, relacionado con competencias digitales, áreas de negocio y tecnología, está diseñado por expertos en la materia de IE University.



Aquellas pymes que participen en este curso, que se impartirá entre los meses de julio y octubre, entenderán qué significa la transformación digital y su potencial, dándoles a conocer las palancas de transformación existentes. De igual modo, podrán diagnosticar e identificar los retos y necesidades concretas de su pyme, así como desarrollar un itinerario propio que les permita lograr una transformación exitosa para adaptarse a un mercado global y al nuevo perfil de cliente.



Para todo ello, durante los cuatro meses que dura el curso, se facilitará el acceso a contenido de vanguardia, así como a estudios de casos prácticos y webinars interactivos. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 19 de junio para pequeñas y medianas empresas de 11 países (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, EEUU, España, México, Polonia, Portugal, Reino Unido y Uruguay). Quienes concluyan el curso recibirán una certificación que avala la formación en estrategias digitales avanzadas.



El compromiso de Banco Santander con el progreso a través del emprendimiento

Banco Santander mantiene un fuerte compromiso con el progreso con una apuesta pionera y consolidada desde hace más de 27 años por la educación, la empleabilidad y el emprendimiento, que le distingue del resto de entidades financieras. Con Santander Universidades ha destinado más de 2.300 millones de euros y ha apoyado a más de 1,5 millones de personas y empresas a través de acuerdos con más de 1.200 universidades de 26 países. Sólo en 2023, el banco dedicó 105 millones de euros y ayudó a más de 498.000 personas y empresas.



En este contexto, y en el marco de su apuesta por el emprendimiento con programas como Santander X Training | Digitaliza tu negocio, la entidad cuenta con Santander X, que apoya a emprendedores, startups, scaleups y PYMEs con formación, asesoramiento y recursos necesarios para avanzar y escalar los negocios.



Y en España el banco tiene Santander Startups, una oferta completa de servicios y productos dirigidas a startups y empresas innovadoras con potencial de escalabilidad y crecimiento, con el objetivo de impulsar el ecosistema de innovación y emprendimiento españoles.