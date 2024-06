Banco Santander avanza en su apuesta por la educación y el talento con un modelo de becas y ayudas más universal

La educación es uno de los pilares fundamentales que define el futuro de una persona y, por ende, el progreso de toda la sociedad. El conocimiento y el aprendizaje han sido motores esenciales para el desarrollo humano. A través de la educación, los individuos no solo adquirimos habilidades y competencias necesarias para enfrentar los desafíos del mundo moderno, sino que también desarrollamos valores y principios que promueven la convivencia en armonía y el crecimiento colectivo.



En este contexto, la calidad y el acceso a la educación con igualdad de oportunidades para todos se convierten en factores determinantes que moldean no solo el destino individual, sino también el avance y el progreso de comunidades y naciones enteras. La educación emerge como una herramienta poderosa para transformar vidas, y prueba de ello es el aumento en la demanda de estudios superiores, que ha crecido en España llegando a los casi 2 millones de estudiantes universitarios en el curso 2022-2023, según recoge el Ministerio de Universidades en su informe de Datos y cifras del Sistema Universitario Español.



De ahí que invertir en ayudas y becas se revele fundamental para generar un impacto significativo en los estudiantes. Según el informe, los beneficiarios de este tipo de ayudas muestran mejores resultados en diversos indicadores académicos en comparación con los no becados. Esto incluye una mejor tasa de rendimiento, éxito y evaluación en los estudios de Grado.



Consciente de ello, Banco Santander apostó hace más de 27 años por la educación, el emprendimiento y la empleabilidad, como parte de su compromiso con el progreso y el crecimiento inclusivo y sostenible. Ahora, a través de plataformas como Santander Open Academy, Santander X y Campus Digital, y una reorientación de sus programas en España, la entidad tiene el objetivo de universalizar sus iniciativas para que lleguen a más personas en colaboración con las universidades. De esta manera pretende asegurarse que llegan a quienes más lo necesitan a través de programas de ayuda a estudios, a la movilidad internacional, a la mejora de la empleabilidad, de apoyo a la investigación y de fomento del emprendimiento.



Ayudas como las Becas Europa Santander-UFV que cada año reúnen en un viaje académico de tres semanas por las universidades más prestigiosas de Europa a los 50 mejores estudiantes de bachillerato. Gracias a sus brillantes expedientes, y a un proceso de selección previo, los jóvenes tienen, además, la oportunidad de asistir a conferencias de algunos de los mayores exponentes intelectuales de distintas disciplinas del Derecho, la Filosofía, Economía, Física… que ofrecen ponencias en estas universidades. Una vez finalizado el viaje, los participantes tienen la opción de acceder directamente al programa Escuela de Liderazgo Universitario, como fue el caso de Luis Muñoz, estudiante de 2º de Derecho y ADE en la Universidad Carlos III de Madrid.



"En la Escuela de Liderazgo Universitario no solo se busca el crecimiento intelectual, sino también el personal. La ELU pretende ser una búsqueda de la verdad y del bien, como bien dice el nombre: formar líderes. Líderes intelectualmente formados y a la vez íntegros y éticos, que puedan darle a la sociedad un buen rumbo", cuenta Muñoz.



Laila Antiñolo es otro ejemplo del compromiso de Santander con la educación superior. En su caso, esta estudiante de Medicina de la Universidad de Barcelona recibió una Beca Santander para Erasmus, con la que la entidad impulsa la movilidad exterior y apoya a los estudiantes que deseen vivir la experiencia de formarse en el extranjero. A Laila, esta beca le ayudó a que su estancia fuera de casa resultase más satisfactoria: "Normalmente este tipo de viajes tiene un coste elevado y las becas de la universidad no llegan a cubrir todos los gastos. Esta ayuda ha supuesto un plus y estoy muy agradecida. El proceso para adquirirla es muy sencillo y te informan muy bien. Es una experiencia que recomiendo a todo el mundo, salir de tu país y ver cómo se vive y estudia en otros lugares".



Un paso más en 2025

Para ampliar esta política de ayudas, la entidad transformará su programa de apoyo a las universidades españolas de cara a 2025 hacia un modelo "más digital, más internacional y más global, basado en plataformas comunes que den muchas más oportunidades a más personas", según anunció Ana Botín, presidenta de Banco Santander, durante la última Junta General de Accionistas de Universia España. Un nuevo modelo que beneficiará a más de 40.000 personas y empresas el próximo año. De esta forma, ya no se centrarán exclusivamente en los estudiantes universitarios, sino en todo aquel que quiera aprender o actualizarse, como es el caso de los alumnos de FP de grado superior que cursen su formación en campus universitarios.



Además, Santander Open Academy ha permitido integrar una oferta formativa en competencias y habilidades muy demandadas en el mercado laboral actual a la que la entidad prevé que accedan 60.000 personas en España con el fin de mejorar su empleabilidad de forma gratuita. En este sentido, el apoyo de Santander facilitará el acceso a programas de becas y ayudas a muchos más universitarios e investigadores. También pone un foco especial en la empleabilidad con nuevas iniciativas como las cerca de 5.000 ayudas complementarias para prácticas profesionales o las Becas Santander | Microcredenciales en apoyo al programa del Ministerio de Universidades.



En el terreno del emprendimiento, esta evolución del programa de apoyo a las universidades españolas de Banco Santander se traducirá en el respaldo a 1.500 empresas y proyectos emprendedores el próximo año con formación, asesoramiento y recursos para crecer.



El compromiso de Santander con la educación superior

Banco Santander mantiene un firme compromiso con el progreso y el crecimiento inclusivo y sostenible con una apuesta pionera y consolidada por la educación, la empleabilidad y el emprendimiento, que desarrolla desde hace más de 27 años y le distingue del resto de entidades financieras del mundo. El banco ha destinado más de 2.300 millones de euros y ha apoyado a más de 1,5 millones de personas y empresas a través de acuerdos con más de 1.200 universidades. Además, ha sido reconocida como una de las empresas que más están contribuyendo a cambiar el mundo a mejor, según la lista de la revista Fortune ‘Change the World’ 2023.