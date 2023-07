Banco Santander destina 9 millones de euros a becas para universitarios con dificultades económicas

"Las sociedades que más invierten en educación crecen de manera sostenible, son más abiertas y diversas, crean mayores oportunidades para todos y afrontan mejor la solución de conflictos y los desafíos de futuro". Estas palabras de Ana Botín, presidenta de Banco Santander, reflejan la esencia del compromiso de la entidad con la educación, la empleabilidad y el emprendimiento para generar un impacto positivo en la sociedad. Un trabajo que se inició hace ya 26 años con Santander Universidades y que se ha traducido ya en más de 2.200 millones de euros destinados a impulsar la educación superior, con becas, formación continua y apoyo a más de un millón de estudiantes a través de acuerdos con más de 1.500 instituciones en 25 países. La propia Botín reforzó este compromiso el pasado mes de mayo al anunciar una inversión de otros 400 millones de euros para el periodo 2023 – 2026.



En el caso de España, el grupo financiero ha destinado 9 millones de euros en el último año a más de 60 programas de becas cuyo objetivo es ayudar a los estudiantes que quieren acceder a la universidad y no cuentan con suficientes recursos para ello, pero sí con una trayectoria de esfuerzo y dedicación. Estos programas han beneficiado a más de 4.500 estudiantes.



Entre las convocatorias más destacados están las Becas Santander Progreso, con más de 740 plazas cada año para estudiantes matriculados en distintas universidades españolas, tanto de Grado como de Máster. Estas becas apoyan el acceso a la educación superior de jóvenes con los mejores expedientes académicos y tienen por objeto fomentar la inclusión educativa y velar por los criterios de igualdad y equidad social.



Otro ejemplo son las Becas salario Itaca, en la Universidad Autónoma de Barcelona, que ayudan con 500 euros al mes durante 10 meses (prorrogable durante los años que duran su Grado) a los estudiantes que empiezan su carerra y proceden de familias con bajos ingresos. O las Becas Santander y ayudas al estudio, en la Universidad de Sevilla, para gastos de alojamiento, matrícula y transporte de estudiantes, similares a las que se conceden en la Universidad de Burgos bajo los mismos términos.



Dentro de esta apuesta se enmarcan también las Becas Santander UMH ‘Estamos Contigo’, que sufragan ayudas a los estudiantes que requieren atención pedagógica y/o psicológica a consecuencia de problemas transitorios o de salud mental de carácter permanente, financiando apoyo profesional que combine la orientación al estudio y el respaldo psicológico; las Becas Santander de Ayudas para estudiantes con dificultades económicas de la Universidad de Valladolid o La Rioja; y las ‘Educa el talento Santander-Comillas’, dirigidas a alumnos con vocación por desarrollarse en los ámbitos de la Educación y el Trabajo Social pero no cuentan con los medios económicos necesarios.



Becas para empezar con buen pie el nuevo curso

De cara al nuevo curso académico, en la web de Becas Santander (www.becas-santander.com) están recopiladas todas las convocatorias que ofrece la entidad. Una de ellas es el de las Becas Santander | Excel for All 2023 2nd Call, diseñadas para aquellos que necesitan dominar Excel tanto a nivel académico como profesional. Cuenta con 5.000 plazas para aprender con uno de los mejores y más completos cursos del mercado a través de un líder en formación digital como es Udemy. El curso es gratuito y 100% online. No es necesario contar con titulación universitaria ni ser cliente de Banco Santander. Hay dos cursos disponibles: ‘Excel completo de Principiante a Avanzado’ o ‘Excel Avanzado, VBA’. El plazo de inscripción está abierto hasta el 31 de agosto.



Hasta esa fecha también está disponible el programa de Becas Santander | Online English Courses 2023 – British Council 2nd call, con 5.000 becas para que quienes buscan reforzar el inglés y mejorar sus perspectivas laborales. Hay cinco niveles, desde principiante (A1) a avanzado (C1). A lo largo de 16 semanas se imparte formación para comunicar bien en una variedad de entornos profesionales, reuniones, charlas o presentaciones; pedir trabajo y prepararse para la entrevista; y desarrollar la gramática y vocabulario de cara al entorno laboral-profesional. Una vez seleccionados, los candidatos deberán hacer un test para ofrecerles el curso más adecuado a través de la plataforma del British Council de formación de inglés online.



El plazo de inscripción del programa Santander Scholarships | Innovation in Teaching 2023 - Harvard Business Publishing se extiende hasta el 6 de septiembre. En este caso, se trata de 300 becas para mejorar las habilidades pedagógicas de los profesores universitarios y se desarrollará en cuatro módulos: "La práctica y la ciencia del aprendizaje", "Estrategias y activación de su clase", "El poder de la evaluación" y "Metodología de instrucción entre pares". Este programa utiliza una metodología de "aula invertida", en la que los participantes se prepararán con una semana de anticipación con elementos asíncronos: lecturas, tareas y discusiones en equipo. Los beneficiarios trabajarán en equipos internacionales y multidisciplinarios y contarán con un mentor para un desempeño óptimo.