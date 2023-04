Banco Santander lanza 5.000 becas para desarrollar habilidades transversales y conocimientos de negocios

Los conocimientos y la experiencia son claves para desarrollarse a nivel profesional. Sin embargo, las habilidades transversales, conocidas como soft skills o habilidades blandas, también son esenciales y pueden marcar la diferencia en un proceso de selección. Según el Foro Económico Mundial, el pensamiento crítico y la resolución de problemas encabezan la lista de cualidades que los empleadores creen que crecerán en importancia en los próximos años. Otras de las habilidades más destacadas son aquellas relacionadas con la autogestión, como el aprendizaje activo, la resistencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad.



Banco Santander, de la mano de Harvard Business School Publishing, ofrece 5.000 plazas en la convocatoria de las Becas Santander Skills | Business for All 2023, que estará abierta hasta el próximo 22 de mayo. El objetivo de estas 5.000 becas es ofrecer a los participantes conocimientos y herramientas fundamentales para desarrollar su carrera profesional. En esta formación de 9 semanas, los estudiantes pueden avanzar a su propio ritmo, con conversaciones virtuales en vivo con facilitadores del aprendizaje, interacción con sus compañeros, y ejercicios y herramientas para aplicar y construir conocimiento.



El curso es totalmente online y gratuito. Además, no es necesario tener titulación universitaria ni ser cliente de Banco Santander. Entre los criterios de selección destaca ser mayor de 18 años en el momento de la solicitud; residir en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México, Polonia, Portugal, Reino Unido, o Uruguay; y tener un nivel de idiomas (inglés, español, o portugués) suficiente para asistir al curso.



Hay dos cursos disponibles. ‘Fundamentos de negocios’ se centra en áreas básicas, como finanzas y marketing, para tomar decisiones y se estudiará cómo fijar objetivos, recoger y analizar datos, y utilizar la medición para comprender y gestionar mejor el rendimiento individual y del equipo. Este programa también ahonda en temas como comprender mejor a los clientes para satisfacer sus necesidades cambiantes y mejorar su experiencia, y en preparar y llevar a cabo una negociación de manera efectiva.



En curso ‘Gestión de uno mismo’ se aprenderá a gestionar una carrera satisfactoria conociéndose a sí mismo/a, encontrando oportunidades en los reveses profesionales y haciendo del aprendizaje un hábito. También se estudiará cómo tomar decisiones más inteligentes y con más propósito; evaluar alternativas que generen los mejores resultados; usar el tiempo de manera más efectiva; o a mitigar el estrés. También hay un módulo de persuasión, para comprender cómo generar confianza o saber imponer la experiencia con aquellos en los que se necesita influir.



Banco Santander, a través de Santander Universidades, impulsa el proceso formativo de los jóvenes desde hace más de 25 años. Desde entonces, el banco ha destinado más de 2.200 millones de euros y ha apoyado a más de 790.000 estudiantes, profesionales y proyectos emprendedores a través de acuerdos con cerca de 1.000 universidades e instituciones de 15 países. El grupo ha concedido más de un millón de becas para ayudar a las personas a mejorar sus perspectivas de carrera, de ellas 265.000 el año pasado.



Otras convocatorias abiertas

La oferta de becas disponibles está centralizada en el portal de Becas Santander (www.becas-santander.com), donde actualmente se pueden encontrar otras opciones destacadas, como el programa Becas Santander Skills | Excel for All 2023 que realiza la entidad junto a Udemy. Esta formación, cuyo plazo de inscripción finaliza el 16 de mayo, está dirigida a aquellos que quieran dominar Excel en tiempo récord y aplicarlo en su día a día, tanto a nivel académico como profesional, adquiriendo de forma completa y rápida las habilidades necesarias para manejar esta herramienta. Se puede elegir entre dos cursos: ‘Excel completo de Principiante a Avanzado’ y ‘Excel Avanzado, VBA’. Ambos cuentan con ejercicios prácticos para afianzar el aprendizaje y el apoyo de un instructor profesional a distancia para que se pueda consultar cualquier duda. Los cursos no tienen coste alguno, están disponibles en español, inglés y portugués, son 100% online y diseñados para aprender al ritmo de cada alumno.



También están abiertas las becas Santander Scholarships | Negotiation Programme - LSE, que ofrecen 125 plazas de este programa intensivo online, diseñado para mejorar las habilidades de negociación y tener un rol más influyente, persuasivo e impactante en funciones de liderazgo y avanzar en la carrera profesional. La iniciativa se desarrolla en colaboración con London School of Economics And Political Science, y pueden participar mayores de 18 años, residentes de Argentina, Brasil, Chile, Alemania, México, Polonia, Portugal, España, Reino Unido, Estados Unidos o Uruguay. Se requiere nivel de inglés equivalente a C1 (aunque no es necesaria certificación). Los participantes obtendrán herramientas de técnicas probadas para negociar de manera efectiva. También podrán comprender y potenciar su estilo personal de negociación, aprendiendo a analizar, planificar y gestionar negociaciones con éxito. Además, se explorarán estrategias para resolver conflictos durante una negociación y fortalecer relaciones comerciales.