Banco Santander supera el millón de becas concedidas

La educación superior es motor del progreso, y una de las claves para la creación de sociedades más inclusivas y sostenibles. Según las Naciones Unidas, "la educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza, además de contribuir a reducir la desigualdad". Desde hace más de 25 años, Banco Santander ha canalizado sus compromisos en esta materia a través de Santander Universidades, una iniciativa global que se ha convertido en una seña de identidad del grupo y que lo distingue del resto de entidades financieras del mundo.



El banco que preside Ana Botín ha alcanzado un hito en su apoyo global a la educación: ha concedido más de 1.050.000 de becas a universitarios, profesionales, proyectos emprendedores y pymes desde el inicio de su apuesta por la educación, y ha destinado más de 2.200 millones de euros a estas iniciativas. La entidad tiene acuerdos con cerca de 1.000 universidades e instituciones de 15 países. Sólo en 2022, Banco Santander ha dado más de 265.000 becas, con una financiación de 100 millones de euros para reforzar su objetivo de ayudar a las personas a mejorar sus perspectivas de carrera.



El grupo es consciente del papel fundamental que tienen las empresas en la transformación social de la actualidad, y considera la educación y la formación como la mejor herramienta para enfrentar los grandes desafíos del presente y del futuro. "La educación no es todo, pero es casi todo. La educación nos transforma: personalmente, emocionalmente, culturalmente y, por supuesto, económicamente", ha asegurado Ana Botín.



El compromiso del banco se desarrolla en dos vertientes. Por un lado, Santander Universidades ofrece oportunidades de educación y empleo para estudiantes y profesionales a través de Becas Santander, con convocatorias que se desarrollan cada año para impulsar la educación y la empleabilidad a través de becas para estudiantes. Y también programas gratuitos dirigidos a profesionales para mejorar la formación en habilidades (upskilling) y el reciclaje profesional (reskilling), que se centran en ámbitos concretos de gran impacto, como la tecnología, los idiomas, la investigación o la sostenibilidad.



Por otra parte, a través de Santander X, se impulsan programas que apoyan el emprendimiento en todas sus fases, y se respalda a startups, scaleups, microemprendedores y pymes. Esto es posible gracias a iniciativas de formación especializada, a la ayuda para conectar con clientes, capital y talento, así como otros recursos que necesitan para crecer y prosperar.



Convocatorias abiertas

Toda la oferta de becas disponibles está centralizada en el portal www.becas-santander.com, una plataforma donde se recopilan las convocatorias y que ha evolucionado con el paso del tiempo para convertirse en un espacio de formación, con contenidos gratuitos.



Dentro de sus programas de becas para impulsar a los jóvenes en un mundo laboral cada vez más exigente, Banco Santander, de la mano del British Council, tiene abiertas actualmente las Becas Santander Language | Online English Courses 2023. Este programa ofrece 5.000 becas para reforzar el inglés y mejorar con ello las perspectivas laborales. Esta opción permite estudiar el idioma desde casa durante 16 semanas, al ritmo y el nivel de cada participante. La convocatoria se extiende hasta el próximo 13 de abril, y pueden participar residentes de Argentina, Alemania, Chile, Brasil, México, España, Portugal, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos o Uruguay. No es necesario ser cliente del Banco Santander, ni tampoco tener título universitario. Hay cinco niveles, desde principiante (A1) a avanzado (C1), que incluyen formación para mejorar aspectos como comunicar bien en una variedad de entornos profesionales, reuniones, charlas o presentaciones; pedir trabajo y prepararse para la entrevista o desarrollar la gramática y vocabulario de cara al entorno laboral-profesional.



Banco Santander, en colaboración con distintas instituciones de prestigio internacional, convocó en 2022 cerca de 16.000 becas para aprender y mejorar el dominio del inglés, idioma que sigue siendo la lengua extranjera más demandada en las ofertas de empleo y que se ha convertido en una habilidad que marca la diferencia en el mercado laboral.



También está abierto el plazo hasta el 16 de mayo para acceder al programa Becas Santander Skills | Excel for All 2023, que realiza la entidad junto a Udemy. Esta formación está diseñada para aquellos que quieran dominar Excel en tiempo récord y aplicarlo en su día a día tanto a nivel académico como profesional, adquiriendo de forma completa y rápida las habilidades necesarias para manejar esta herramienta. Los participantes tienen la oportunidad de elegir entre los dos cursos disponibles: Excel completo de Principiante a Avanzado y Excel Avanzado, VBA. Ambos cuentan con ejercicios prácticos para afianzar el aprendizaje y el apoyo de un instructor profesional a distancia para consultar cualquier duda. Los cursos no tienen coste alguno, están disponibles en español, inglés y portugués, y son 100% online.



Otro programa abierto son las Becas Santander Skills | Business for All 2023, que la entidad desarrolla con Harvard Business School Publishing, y cuyo plazo de inscripción finaliza el 16 de mayo. Se trata de un programa online de 9 semanas diseñado por expertos de una de las universidades más prestigiosas del mundo, para aprender conocimientos y herramientas relevantes en el mundo de los negocios. En total son 5.000 plazas y los idiomas disponibles para realizar el curso son inglés, portugués y español.