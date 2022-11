Barcelona afianza su compromiso con la lucha contra las violencias machistas

Un año más, este 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una lacra social con la que Barcelona lleva luchando hace tiempo. Para construir una ciudad libre de machismo, hay que erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, ya sea que se den en la intimidad o en el espacio público.



Cualquier mujer, de cualquier edad, nivel socioeconómico u origen puede vivir una situación de violencia machista, circunstancia que, según la Encuesta sobre las violencias sexuales en Cataluña (2019), el 78,8% de las mujeres que viven en Cataluña reconocen haber sufrido al menos una vez en la vida desde los 15 años.

Una lucha colectiva

Un insulto, un golpe, una amenaza, un contacto o una violación. La violencia machista puede adoptar muchas formas y ser verbales, físicas, psicológicas o sexuales. Pueden producirse a través del móvil o redes siales. También ser hechos puntuales o situaciones sostenidas en el tiempo que provienen de personas del propio entorno de la mujer. De hecho, tal como recoge la encuesta citada anteriormente, en el 63,4 % de los casos, el agresor es una persona a la que la víctima conoce.

Para luchar de raíz contra el problema, la ciudad dispone de un amplio abanico de servicios dirigidos a mujeres y menores que sean víctimas de violencias machistas y que proporcionan atención, acompañamiento, asesoramiento y apoyo personalizado, gratuito y confidencial tanto de manera presencial como telefónica y telemática.

Se trata de servicios públicos especializados en violencias machistas que ofrecen herramientas y recursos gratuitos y anónimos para que ninguna mujer tenga que enfrentarse sola a estas situaciones. Y es que, subrayan desde el consistorio barcelonés, "todas las formas de violencia machista son hechos graves que hay que prevenir, abordar y combatir", por lo que "detener las violencias machistas es una lucha colectiva".

Cómo detectar una situación de violencia machista

En ocasiones, las violencias machistas se manifiestan con comportamientos o actitudes que no son patrones reconocibles para todo el mundo. Sin embargo, pueden ser síntoma de un caso de violencia machista. Los servicios de BCN Antimachista disponen de guías que ayudan a identificar estas situaciones, tales como ¿Cómo saber si sufres violencia machista en la pareja?, ¿Cómo detectar la violencia sexual? y ¿Sospechas que una mujer de tu entorno sufre violencia machista?.

Si eres tú la que vives una situación de agresión o de riesgo inminente, no lo dudes y llama al 112. Si estás en casa, dirígete a un espacio comunitario como un balcón o una escalera y, si no puedes salir, enciérrate en una habitación con ventana, evitando, eso sí, la cocina y el baño. En cualquier caso, grita y haz ruido para que el vecindario te oiga y, si tienes menores a cargo, explícales que ante una situación de violencia tienen que protegerse y no deben interferir. Si te encierras en una habitación o decides marcharte, intenta hacerlo siempre con ellos.

La prevención, clave

En los últimos años, en Barcelona también se han impulsado proyectos para prevenir las violencias machistas en ámbitos estratégicos, como la educación o el ocio nocturno. El programa Escuelas por la igualdad, el protocolo No callamos o el Circuito Barcelona contra la Violencia Machista son algunos ejemplos.



Luchar contra las violencias machistas implica abordar los modelos de masculinidades con el objetivo de que los hombres adopten comportamientos y actitudes más abiertos, respetuosos y saludables, de ahí que el año pasado abriera las puertas el Centro de Masculinidades Plural, un espacio pensado para acompañar a los hombres y resolver las dudas que aparecen en los diferentes momentos de la vida y que también dispone de un programa de prevención y atención a hombres que ejercen o han ejercido algún tipo de violencia machista, con el objetivo de detectar estos comportamientos y evitar las actitudes y dinámicas machistas