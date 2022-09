Barcelona sumará 8,5 hectáreas de espacios verdes en 2023

Hacer de la capital catalana una infraestructura verde funcional y ecológica en 2050, en la que prime un verde equitativo, accesible, conectado a la trama urbana y a la red verde metropolitana que incida de forma directa en la calidad de vida y la salud de las personas y en la adaptación al cambio climático. Este es, a grandes rasgos, el objetivo del Plan Natura, una hoja de ruta que define las actuaciones a corto, medio y largo plazo respecto al verde y a la biodiversidad de Barcelona y que prevé que la ciudad gane 18,6 hectáreas de verde en el medio plazo.

Durante estos dos próximos años, el plan Natura contempla mejorar 32 espacios verdes

Para empezar, durante estos dos próximos años, el plan contempla mejorar 32 espacios verdes e incrementar las zonas verdes en 8,5 hectáreas. La ampliación supondrá llevar a cabo proyectos de nuevas zonas y ejes verdes en espacios emblemáticos de la ciudad como son el parque de Can Batlló (24.400 m2), el parque Central de la Marina del Prat Vermell (19.633 m2), el parque de la Colònia Castells (9.602 m2), la urbanización de Can Clos (9.018 m2), los ejes y plazas verdes (8.680 m2), el parque de la Sagrera-sector Colorantes (6.051 m2), los jardines de Anna Piferrer (4.278 m2) y el corredor verde de Pi i Margall (3.620 m2).

Jardines de La Indústria. — Ajuntament de Barcelona

Mejora de 18 zonas verdes emblemáticas

De cara a 2023, el plan de inversiones de parques y jardines también prevé ejecutar mejoras en zonas verdes emblemáticas de la ciudad, como los parques de Cervantes y del Castell de l’Oreneta. Y no solo eso, puesto que prevé otras 16 actuaciones de mejora más en el parque de la Trinitat, los jardines de Can Fabra, el parque del Clot, los jardines de Can Miralletes, los jardines de Laribal, de la Rambla de Sants, de Mercè Rodoreda y de Caterina Albert, el parque del Laberint d’Horta, el de Can Dragó y el Central de Nou Barris, la plaza de la Maquinista, los jardines de Sant Pau del Camp, el interior de manzana Helena Maseras, el parque de Tres Tombs y los jardines de Cèsar Martinell. 18 proyectos de mejora a los que se destinarán un presupuesto de 5,6 millones de euros.

Huertos urbanos en la superilla (supermanzana) del Poblenou. — Ajuntament de Barcelona

Huertos urbanos, pacificación del entorno y rehabilitación

El plan de mejora del entorno urbano también contempla actuar en 14 espacios de la ciudad seleccionados a través de presupuestos participativos

El plan de mejora del entorno urbano también contempla actuar en 14 espacios de la ciudad seleccionados a través de presupuestos participativos, a los que se dotará de un presupuesto de 7,5 millones de euros. Es el caso del parque de la Espanya Industrial o el parque del Guinardó, cuya zona histórica será asimismo rehabilitada. También hay ocho proyectos que supondrán la mejora de huertos urbanos y áreas de juego infantil y 19 proyectos relacionados con la pacificación de entornos escolares o supermanzanas.

Por último, la actuación prevé rehabilitar edificios situados en parques o jardines como son el Hivernacle del parque de la Ciutadella o el Palau del Marquès d’Alfarràs.