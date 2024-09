La becaria mexicana que denunció a Nacho Cano declarará por primera vez el próximo 4 de octubre

La jueza que instruye el caso contra el productor y compositor Nacho Cano por presunta contratación de migrantes en situación irregular para su espectáculo musical Malinche ha citado a declarar por primera vez a Lesly Guadalupe O.F, la estudiante mexicana que denunció a Cano. Supuestamente, los becarios trabajaban diez horas diarias por 500 euros mensuales en metálico, pero sin estar dados de alta en la seguridad social.

Se trata de la primera comparecencia relevante en la causa, en la que la becaria testificará como denunciante/perjudicada, según han confirmado este viernes fuentes jurídicas próximas al caso. La joven, que dio pie a una investigación judicial por presuntos delitos contra los derechos de los extranjeros y de los trabajadores, declarará previsiblemente el próximo 4 de octubre.

Hasta ahora no habían sido llamados a declarar en el Juzgado ni la denunciante ni los tres investigados ni los becarios del musical implicados en este procedimiento penal, abierto el pasado 30 de julio. A pesar de que los 17 estudiantes fueron llamados a declarar como testigos urgentemente a finales de agosto, finalmente no lo hicieron porque no se consiguió citar a una de las investigadas, la directora de operaciones Roxana Drexel. Ello impidió que pudiera garantizarse la posibilidad de contradicción entre las partes, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Como los becarios regresaron a su país el pasado 1 de septiembre, es posible que éstos tengan que declarar por medio de videoconferencia. Los alumnos esperan volver a formar parte del equipo de Malinche cuando el espectáculo se estrene el próximo año, aunque seguirán pendientes de una sentencia judicial.

Asimismo, las citadas fuentes también han confirmado que, en un auto dictado recientemente, la magistrada rechazó admitir en la causa los mensajes que aportó la defensa del artista para probar un posible chantaje por parte de Lesly, al considerar una prueba "irrelevante".

En el auto, la jueza no admite una serie de mensajes de WhatsApp que la becaria envió a una de las integrantes del equipo de Malinche, investigada en la causa, en los que avisa de que podía demandarles y solicita 6.000 euros y una carta de recomendación.

Tras conocer esta decisión, la letrada de la denunciante, Beatriz Uriarte, afirmó que "como se había previsto por parte de la víctima, las conversaciones mantenidas entre Lesly y la organización liderada por Cano no tienen ningún tipo de relevancia jurídica, más allá de que la joven expresó su malestar por las condiciones en las que se la trajo a Madrid y en las que se pretendía que volviera a su país".