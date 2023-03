Becas de educación para estudiantes: requisitos y cómo hacer la solicitud

El solicitante debe ser español o pertenecer a un país miembro de la Unión Europea.

Los universitarios de primer curso tendrán que estar matriculados de 60 créditos. Sin embargo, pueden obtener la beca con algunas limitaciones si se matriculan de 30 créditos. Deberán haber obtenido, además, una nota mínima de cinco puntos en la prueba de acceso a la universidad.

Los universitarios de segundo curso y los siguientes tendrán que estar matriculados, como mínimo, del mismo número de créditos que el curso anterior. Además, tendrán que haber aprobado un porcentaje determinado de asignaturas que varía según la rama de conocimiento. En el caso de ingenierías y arquitectura este sería del 65%, en ciencias de la salud, del 80%, y en ciencias sociales y jurídicas y en artes y humanidades, del 90%.

No tendrán que haber obtenido un título de nivel igual o superior al de los estudios para los que se solicita la beca.

La suma del valor de las fincas urbanas o rurales de la unidad familiar no superarán los 42.900 euros. Además, las ganancias patrimoniales y los rendimientos netos del capital mobiliario no podrán rebasar los 1.700 euros. No está permitido tampoco ingresos derivados de actividades económicas ni la participación en entidades que superen los 155.500 euros durante 2022.