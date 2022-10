Las bicicletas no son solo para el verano

El ciclismo urbano ha tomado las calles de las grandes ciudades, que están promocionando el uso de transportes alternativos para frenar las emisiones de CO2 de los vehículos a motor, especialmente los coches, responsables de más del 60% del total de las emisiones que genera el transporte en Europa. Pedalear a favor del medio ambiente se ha convertido en una práctica muy habitual para recorrer las calles, evitar los atascos e impulsar la movilidad sostenible.



Un ejemplo es Santander Cycles, el servicio público de alquiler de bicicletas para recorrer la city londinense: desde los rascacielos de Canary Wharf y el parque olímpico, al este, hasta el Palacio de Kensington en Hyde Park, al oeste; desde el sureño barrio de Brixton hasta Camden Town, al norte. Como señala la página web tour Londres, "es el medio de transporte más verde, versátil y cómodo de la capital británica, y un sistema perfecto para recorrer sus calles y conocer sus rincones más íntimos e inexplorados de la manera más económica".



Según datos de su patrocinador, el Banco Santander, esta iniciativa ha evitado la emisión de más de 20 millones de kilogramos de CO2 a la atmósfera gracias a los más de 300 millones de kilómetros recorridos en bicicleta desde el año 2015, cuando se lanzó el servicio. Además de en Londres, donde cuenta con más de 12.000 bicicletas y alrededor de 800 estaciones de acoplamiento, Santander Cycles ya está presente en otras ciudades británicas como Milton Keynes, Swansea y Brunel.



Ana Botín, presidenta del grupo financiero español, destacaba hace unos días en su perfil de Linkedin el éxito de este proyecto: "Este año se ha visto un número récord de 9,5 millones de contrataciones hasta ahora. De hecho, cada mes desde agosto de 2021 hasta agosto de 2022 ha estado marcado por récords de contrataciones año tras año". También mostraba su agradecimiento al alcalde londinense Sadiq Khan por "seguir confiando en Santander UK como socio". La entidad ha ampliado hasta 2025 el acuerdo que mantiene con el organismo del gobierno Transport for London (TfL).



El uso de Santander Cycles es muy sencillo. Mediante la aplicación móvil, se pueden alquilar, en cualquier momento y día del año, hasta 4 bicicletas. Las bicicletas cuestan desde 2 libras al día para un número ilimitado de trayectos de 30 minutos. Una vez finalizado el recorrido, basta con dejarla en una de las estaciones disponibles repartidas por los distintos municipios en los que están presentes. Para seguir avanzando en la reducción de las emisiones de CO2, este año la entidad ha aumentado en 500 bicicletas eléctricas en el país, cifra que estaba prevista cubrir en los próximos tres años. También ha abierto nuevas vías de circulación en Londres, aumentando los 100 kilómetros cuadrados ya disponibles.



El banco apuesta por la movilidad sostenible en Brasil

El respaldo del Santander al cambio climático a través de la movilidad sostenible se ha extendido también a Brasil, otro de los grandes mercados donde opera el banco. El pasado mes de enero, la entidad cántabra llegó a un acuerdo con Riba, la app que ofrece scooters eléctricos compartidos para la distribución de 50 de estos vehículos por la zona sur de São Paulo. Según las estimaciones, solo en un año se evitará la expulsión de cerca de 20 toneladas de CO2 a la atmósfera. Además de no emitir gas carbónico, las motos eléctricas no producen ruido, lo que contribuye a disminuir la contaminación acústica de la ciudad.



Y para promocionar el ciclismo, la entidad cántabra ha patrocinado en septiembre L’Étape Brasil Santander by Tour de France, una carrera organizada por el medallista olímpico Bruno Prada. Con la presencia de alrededor de 2.000 atletas en cada una de sus ediciones, simula una fase del Tour de Francia. Ya en 2021, la filial del grupo en el país anunció el patrocinio de Brasil Ride, el mayor evento de mountain bike del mundo, con el eslogan "el banco del ciclismo brasileño".



También ha lanzado una estrategia de incentivos para el ciclismo en Brasil, que incluye el patrocinio de la retransmisión de pruebas nacionales e internacionales y soluciones financieras dirigidas a los participantes. Entre ellas, una línea de financiación exclusiva para la compra de bicicletas y piezas, así como la ampliación a los ciclistas aficionados o profesionales de la cobertura de sus pólizas de vida y accidentes personales y la inclusión, en los casos de hurto o robo calificado de bicicletas, de planes de seguro de hogar. Además, ha patrocinado el Parque Linear Bruno Covas, que ofrece a la población un nuevo carril bici en el lado oeste del río Pinheiros, en São Paulo; e inauguró la Parada Santander, una estación de apoyo y servicios para los cerca de 70.000 ciclistas que frecuentan la ruta todos los meses. El modelo se replicará en otros puntos del país, con nuevos formatos y servicios.



Dentro del compromiso del Banco Santander con la sostenibilidad, destaca en el ámbito de la movilidad uno de los últimos retos lanzados por la entidad a los emprendedores de once países junto con la Fórmula 1: Santander X Global Challenge | Countdown to Zero para encontrar soluciones innovadoras y sostenibles para la automoción en aspectos como la logística, el transporte o alternativas de compensación de emisiones de carbono. Y como parte del acuerdo de patrocinio con Ferrari, asesora a la escudería en sus objetivos para ser neutro en emisiones de CO2 en 2030.