Britney Spears pide a la Corte que un asesor financiero supla a su padre en la tutela económica

El nuevo abogado de Britney Spears, Mathew Rosengart, registró este lunes una petición en la Corte Superior de Los Ángeles para que un asesor financiero remplace al padre de la cantante en el control de las finanzas. La designación del contable anularía los poderes que el padre de Britney, Jamie Spears, tiene sobre la artista, ya que los aspectos médicos y personales de su tutela legal están supervisados por la jueza Jody Montgomery desde hace más de dos años.

Además, el abogado también ha entregado informes favorables al fin de la tutela legal que controla la vida de Britney desde hace más de 13 años. "Podría llegar un momento en que se pida a la Corte que considere si la tutela debe terminarse en su totalidad y si, además de despojar a su hija de su dignidad, autonomía y ciertas libertades fundamentales, el señor Spears también es culpable de malversación, daños u otra acción legal en su contra", indica uno de los documentos obtenidos por el diario The Hollywood Reporter. "Sin embargo, aunque nuestra investigación sobre estos temas y otros está activa y en curso, esta solicitud no pide al Tribunal que aborde esos temas hoy", añade el escrito.

La designación del contable anularía los poderes que el padre de Britney, Jamie Spears, tiene sobre la artista

De momento, el representante de Britney ha pedido que sus finanzas pasen a estar controladas por Jason Rubin, un experto en contabilidad forense especializado en administrar "carteras fiduciarias complejas" y con experiencia "en litigios financieros por abuso de ancianos". Asimismo, el abogado ha solicitado que la potestad para autorizar que Britney asuma nuevos trabajos -como actuaciones en televisión, conciertos o grabaciones- recaiga en Rubin y no en el padre. La petición indica que las finanzas de Britney constan de 56,3 millones de dólares en propiedades y 2,7 millones en efectivo.

Un punto a favor para Britney

Hace dos semanas, la Corte permitió que Britney pudiera elegir por primera vez a su propio abogado, un cambio sustancial que sienta precedente en la tutela después de las dimisiones de su anterior abogado designado, su representante artístico y el fondo de inversión que controlaba su riqueza junto a su padre.

"La señora Spears tiene capacidad suficiente para elegir a su propio asesor legal, también tiene capacidad suficiente para hacer esta nominación"

"La señora Spears sostiene respetuosamente que, dado que la Corte reconoció en la audiencia del 14 de julio de 2021 que la señora Spears tiene capacidad suficiente para elegir a su propio asesor legal, también tiene capacidad suficiente para hacer esta nominación", alega ahora el nuevo representante. Las próximas audiencias del caso están previstas para finales septiembre y mediados de diciembre.

Hasta ahora, la tutela legal estaba dividida en dos partes: el ámbito financiero, controlado por Jamie Spears y un fondo de inversión que se retiró; y el aspecto personal, tutelado por una abogada llamada Jodi Montgomery, que ha pedido refuerzos de seguridad tras recibir amenazas. De momento, el padre y Montgomery son los únicos que siguen implicados en el caso tras la dimisión del abogado que la justicia designó en 2008 para representar los intereses de Britney, cuya función quedó en entredicho durante el testimonio de finales de junio en el que la cantante aseguró que nunca le dejó hablar en contra de una tutela que considera "abusiva".

"Ser libre"

Britney Spears volvió a estar en el foco mediático cuando suplicó "ser libre" a través de una intervención telefónica en un juzgado de Los Ángeles, oponiéndose así por primera vez a la tutela legal que ejerce su padre sobre ella. Spears declaró que su control legal beneficiaba a muchas personas: "esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente. Estoy harta".

Britney Spears: "Lloro todos los días [...] solo quiero tener mi propio dinero y poner fin a esto, que mi novio me lleve en su jodido coche"

La cantante, que tiene 39 años de edad, declaró que su padre la había obligado a trabajar contra su voluntad en el espectáculo de Las Vegas entre los años 2013 y 2017. El control no solo se basaba en el aspecto económico o laboral de la artista sino que llegaba hasta el sanitario: "Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo saque", contó Spears.

Britney manifestaba que no podía desde hablar con la prensa hasta casarse con su pareja o formar una familia. "Lloro todos los días [...] solo quiero tener mi propio dinero y poner fin a esto, que mi novio me lleve en su jodido coche", suplicó la estrella.