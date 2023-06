Calendario laboral 2023: ¿Dónde es fiesta el próximo jueves?

Ha llegado junio y con él la proximidad del verano y la búsqueda de unas fechas en las que poder cogerse unas vacaciones. Si hay festivo de por medio, mejor. El calendario laboral de 2023 fue aprobado el pasado año en una resolución de la Dirección General de Trabajo que establece todos los festivos y puentes del año, y que se traduce en que el próximo jueves, día del Corpus Christi para los católicos, se podrá descansar en sólo una comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, así como en las localidades de Granada y Sevilla.

Sin embargo, las lluvias torrenciales que prevé para ese día la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) podrían afectar a las celebraciones, algunas de las cuales podrían ser suspendidas.

Aunque en España se celebran determinados festivos de origen cristiano, la Constitución recoge que el Estado español es laico por su propia estructura y por las funciones que debe cumplir. El Corpus Christi es una festividad de raíces religiosas que se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección, una fecha que puede variar por depender del calendario lunar. Al no ser una festividad de carácter nacional, hay lugares en los que no se acudirá a trabajar y otros en los que no se le ha concedido prioridad.

¿Qué se celebra el 8 de junio?

Como indica su nombre en latín, el Corpus Christi conmemora la presencia de Cristo en la eucaristía, que, según la tradición, tuvo lugar por primera vez en la última cena, durante el Jueves Santo. El Nuevo Testamento cuenta cómo Jesús transformó el pan en su cuerpo (Corpus Christi) y el vino, en su sangre.

Ese día suelen programarse procesiones y desfiles en los que la Iglesia saca la custodia con la hostia y el cáliz con el vino ante los fieles. Es además costumbre que los niños que han recibido la primera comunión ese mismo año acompañen a la comitiva. Las lluvias podrían afectar a la celebración de esas procesiones, que podrían ser suspendidas. También al tradicional concurso de exorno de altares, balcones y escaparates que convoca el Ayuntamiento de Sevilla, y que suelen montarse un día antes.