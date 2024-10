Vuelve el horario de invierno: cuándo tenemos que cambiarle la hora al reloj

Como cada año, cuando se acerca el cambio de horario al de invierno, surge la pregunta de si debe mantenerse o no, a pesar de que tenga como objetivo aprovechar la luz solar y ahorrar energía. En una consulta pública de 2018, se concluyó que un 80% de los europeos no quiere mantener esta costumbre; y ya en 2019, la Comisión Europea quiso poner fin a esta tradición, pero se aplazó por no haber hecho una valoración sobre los impactos lo suficientemente profunda.

En 2021, la nueva normativa entraría en vigor, según había dictado el Parlamento Europeo, pero se aplazó como consecuencia de la crisis sanitaria de la covid-19 y de la guerra en Ucrania. Sin embargo, parece ser que el cambio de horario tiene los días contados y, a partir de octubre de 2026, puede ser que se acabe.

El grupo de expertos Time Use Initiative presentó a los dirigentes de la Unión Europea una propuesta en la que afirmaban que esta tradición está obsoleta y que la UE podría ponerle fin. También aseguraban que "la Comisión Europea y el Consejo de la UE deberían proponer una hoja de ruta para poner fin al horario de verano a más tardar en 2026."

"A las tres serán las dos"

Finalmente, en la madrugada del 26 al 27 de octubre, "a las tres serán las dos", como suele decirse. A las 3.00 horas de la madrugada, se deberá retrasar el reloj a las 2.00 horas, así que, según se recoge en el BOE, ese día durará oficialmente 25 horas.

Pero cualquier tipo de cambio de horario puede tener consecuencias perjudiciales para el ser humano. "Los cambios bruscos de horarios provocan que nuestro sistema neurohormonal, de cortisol, de melatonina, de serotonina, de colesterol, que tiene su propio círculo biológico, se desajuste notablemente", asegura Gonzalo Pin, coordinador del Grupo del Sueño y Cronobiología de la Asociación Española de Pediatría (AEP).

Como consecuencia de esos efectos negativos en nuestro organismo, se produce el aumento de accidentes de tráfico y laborales, mayor dificultad en el aprendizaje y menor concentración o problemas de insomnio. Según los expertos, estos efectos pueden durar hasta dos semanas.

El último cambio de horario que plantea el BOE es en 2026

El Ministerio de la Presidencia actuó el año pasado en consecuencia de los nulos avances a nivel europeo sobre este tema y publicó en el BOE un calendario oficial con el inicio y el final del horario de verano desde 2022 hasta 2026.



Y es precisamente el 2026 el último año que trata el BOE sobre el cambio de horario. Esto podría traducirse en que, a partir de 2027, no volveremos a adelantar ni a atrasar la hora.