“La forma más segura de ganar dinero en un casino es asaltarlo con una pistola”. Con esta cita del eminente Albert Einstein comienza el vídeo que desmonta que en las casas de apuestas existe el debido control orientado a los inscritos en el “registro de prohibidos”. El Grupo Municipal de Unidas Podemos en la madrileña localidad de Alcalá de Henares pretende demostrar así que es necesaria la “creación de una patrulla de la Policía Local orientada a controlar el cumplimiento de las restricciones al juego”, tal y como recogen en la moción que presentaron en el pleno del 15 de octubre de 2019.

En la ya mencionada moción se proponían algunos acuerdos a nivel estatal, autonómico y local. En estos últimos se incluyó la idea de fortalecer el control de acceso a las casas de apuestas porque, según Álvaro Redondo, militante de Izquierda Unida (IU) en Alcalá de Henares y uno de los protagonistas del vídeo, “no había indicios de que hubiera ningún tipo de filtro, y además había escuchado que, dejando de lado a los prohibidos, tampoco se cumplía la normativa para privar la entrada a los menores de edad”.

A lo que se refiere Redondo con ese “registro de prohibidos” es a la lista que existe para personas con problemas de adicción al juego o que, directamente, son ludópatas. Una persona puede estar en este registro porque así lo ha dictaminado una sentencia judicial, a través de una asociación ligada al tratamiento de la ludopatía o por motu propio, tal y como decidieron hacer las dos personas que aparecen en las imágenes.

Ana Torres, asesora de Unidas Podemos (UP) en el Ayuntamiento de la ciudad complutense y que es la otra activista que protagoniza el vídeo, relata así la respuesta que da el PSOE, que gobierna en solitario y en minoría en la ciudad, a ese punto concreto del texto que presentaron: “Se escudan en que ellos entienden que ese epígrafe de la moción dice que la Policía Municipal tiene poca formación al respecto, y lo desechan del acuerdo”.

Esta acción, pues, se enmarca dentro de la negativa de los socialistas a aprobar algunas de las propuestas de UP, aunque sí dieron luz verde a otras previa modificación, como es el caso de la distancia que debe haber de separación entre los centros educativos y los salones de juego, que finalmente es de 500 metros y no de 2.000 como pedía la formación morada.

Complicaciones a la hora de registrarse

La acción tiene su génesis en la inscripción de Redondo y Torres en ese registro. “Aunque nos hemos intentado registrarnos por dos vías, la de la Comunidad de Madrid, dentro de la Dirección de Área de Ordenación y Control del Juego, y la del Ministerio de Hacienda, tan solo de esta última recibimos notificación de que la inscripción se había realizado correctamente”, comenta la asesora del Ayuntamiento.

Por su parte, Redondo incide varias veces en el alto grado de confusión que generan los trámites para efectuar el registro. “En el caso de que fuéramos personas adictas, posiblemente, al encontrarnos con tantos obstáculos para realizar las gestiones, no hubiéramos llegado hasta el final”, denuncia este trabajador social. Las trabas burocráticas a las que se refiere el militante de IU están íntimamente relacionadas con la obligación de tener que desplazarte hasta una oficina de registro en la que debes dar el DNI y rellenar un formulario, según comenta Torres, si sigues el proceso que gestiona la Comunidad de Madrid.

Álvaro Redondo, militante de IU: "En el caso de que fuéramos personas adictas, posiblemente, no hubiéramos llegado hasta el final”

“Aunque nos dijeron que en 48 horas íbamos a estar activos en el registro, esto no sucedió así”, denuncia la militante de UP. Debido a ello y dejando un margen de diez días, probaron a inscribirse directamente en el Ministerio de Hacienda, a donde tuvieron que enviar una carta con otro formulario muy similar al cumplimentado con anterioridad. “Enviamos la carta un martes y el viernes de la misma semana intenté comprar un décimo de lotería nacional por internet y ya no me dejaba”, comenta Torres mientras agrega que pocos días más tarde recibió en su casa la notificación de que ya constaban sus datos en el registro de prohibidos.

Este proceso lo resume Redondo diciendo que “nosotros no llegamos a enviar la carta el primer día, sino después de pasar por una maraña burocrática que si no conoces o no manejas bien las nuevas tecnologías pueden crearte reticencias al respecto, así que si realmente eres una persona adicta —continúa el militante de IU— y tienes impulsos descontrolados de apostar a juegos de azar y encima tienes que hacer todos estos trámites para poner esa barrera legal entre tú y la adicción, pues seguramente en el camino acabes por desistir”.



Los “prohibidos” no tienen problemas en apostar

Una vez que ya sabían los dos activistas que por ley tendrían que prohibirles la entrada en cualquier casa de apuestas, intentaron entrar en seis de ellas repartidas por Alcalá de Henares. Tan solo en una de ellas les pidieron el DNI a la entrada, por lo que pudieron apostar a cualquier juego exceptuando las apuestas deportivas a través de un tipo de máquinas que se encuentran en todas las casas de apuestas pero que pertenecen únicamente a Codere, una de las marcas principales en los juegos de azar.

Tan solo en una de seis casas de apuestas a las que entraron los activistas en Alcalá de Henares les pidieron el DNI a la entrada

Ni en los ya mencionados Codere, ni tampoco en Sportium o Luckia les fue necesario identificarse para empezar a apostar, además de que “en ningún momento vimos cualquier tipo de control mientras estuvimos dentro de las casas de apuestas”, agrega Torres. Respecto al ambiente que se respira dentro de estos establecimientos, Redondo lo describe como “muy particular, donde la música, la luminosidad, el ruido, o jugar a las máquinas estando sentado en contraposición a las tragaperras de los bares, hace que te sientas muy cómodo y no te des cuenta de cómo pasa el día, porque tampoco hay ventanas para que entre luz natural”. Además, algo que a los dos activistas les sorprendió fue la permisividad de fumar dentro, aunque un cartel en la puerta del local lo prohíba.

El militante de IU cuenta que “en un tipo de máquinas se explicitaba que no se podía jugar sin antes ingresar el número de DNI”, por lo que pensó que, al estar todo digitalizado, les negaría la posibilidad de jugar, algo que tampoco llegó a suceder, “por lo que no entendíamos realmente para qué nos pidieron el DNI”, relata Redondo.



Repercusiones sociales y políticas

En total, de los seis establecimientos de juegos de azar a los que intentaron entrar, tan solo en uno les denegaron la entrada debido a que sí les pidieron la identificación antes de poder hacer uso de las máquinas y juegos. De esta forma se constata que la plaga de casas de apuestas que asolan los barrios más humildes de las ciudades y arruinan a muchas familias obreras también está sustentada por el inexistente control que las autoridades hacen sobre ellas respecto al cumplimiento de la legislación vigente.

Teresa López, concejala de UP: "Queremos hacer que la gente tome conciencia de que este problema es real y hay que afrontarlo con seriedad"

Redondo se muestra convencido: “Vamos a visibilizar de una forma muy potente que no se cumple este registro, y que ha quedado claro que si eres una persona con ludopatía, aunque te inscribas o te inscriban en esa lista y no puedas apostar de forma online, perfectamente lo puedes hacer de forma presencial en una casa de apuestas ante el más mínimo impulso provocado por la adicción”.

Sobre la repercusión que tendrá el vídeo también se pronuncia Teresa López, la concejala de UP en la ciudad alcalaína que presentó la moción ante el pleno: “Aunque no creo que consigamos cambiar de opinión al PSOE, lo que sí queremos hacer es que la gente tome conciencia de que este problema es real y existe, y que hay que afrontarlo con seriedad”.

Torres, por su parte, afirma que no habían pensado llevarlo a los tribunales, pero que desde UP a nivel estatal sí le han pedido la moción para presentarla en otros territorios. Su compañero de militancia acepta que se le ha pasado por la cabeza llevar más lejos la acción “entrando de nuevo en las casas de apuestas y llamar directamente desde dentro a la policía para denunciar que a alguien inscrito en el registro de prohibidos se le está permitiendo apostar”.

López asegura que esta moción seguirá desarrollándose a corto y medio plazo y que, seguramente, “el próximo año presentaremos otra moción sobre este asunto porque no queremos que muera aquí. Es un tema al que le vamos a dar continuidad porque no hay otro camino”, finaliza la política de la formación morada.