A espera de los acuerdos que puedan llegar hoy tras la reunión del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, todo apunta a que esta Semana Santa habrá algunas restricciones de movilidad entre regiones. Algunos presidentes autonómicos ya han afirmado que quieren cerrar sus fronteras en las vacaciones para evitar una nueva subida de caso. Sin embargo, los turistas provenientes del extranjero si podrán viajar a España en esas fechas siempre que vengan acompañados de una PCR negativa.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya avisó de que las actuaciones en Semana Santa se establecería en un documento compartido. Sin embargo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias, Fernanso Simón, ha avisado de que hay grandes diferencias entre las comunidades autónomas según su indice de infectados de coronavirus que no permiten establecer "medidas comunes". Además, añadió que la reapertura de las fronteras autonómicas no se debe ni siquiera plantear si no se dan las condiciones.

En cuando a las autonomías, algunas como el País Valencià ya han adelantado conversaciones con las regiones fronterizas. El Presidente De la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se han a puesto en contacto con los presidentes de otras autonomías limítrofes (Balears, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha y Catalunya) para acordar una posición conjunta de cara a ese periodo vacacional y buscar ese frente común y pedir a Sanidad que se limite la movilidad en Semana Santa.

Los turistas extranjeros si podrán venir a España a pesar de las movilizaciones entre autonomías

Hay otras tres comunidades, como Madrid, Canarias y Balears, que tienen intención de permanecer abiertas, pero hay otras como Euskadi, Asturias, Cantabria y La Rioja, que abogan también por limitar la movilidad y fijar una postura común en la reunión de esta tarde del Consejo Interterritorial de Salud. Esta es la postura que defienden las distintas comunidades autónomas:

Sin embargo, aunque los viajes entre autonomías estén aun en el aire, existe una contrariedad que sí es segura: los turistas extranjeros si podrán venir a España a pesar de las movilizaciones entre autonomías. Esta arbitrariedad relativa a los diferentes turismo viene de la mano del reparto de poderes, ya que si las propias autonomía tienen el poder de cerrar sus fronteras, es el Gobierno central en el que recae la batuta de abrir o cerrar la frontera contra países.

Tras el aumento de contagios por las movilizaciones en las vacaciones de Navidad, la mayoría de las comunidades autónomas cerraron sus fronteras para bajar la incidencia en enero. Sin embargo, ese mismo mes visitaron España 434.362 personas provenientes del extranjero. Las fronteras siguieron abiertas a pesar de las restricciones de movilidad entre las regiones, aunque con algunas excepciones.

Únicamente se han restringido los viajes no imprescindibles desde el Reino Unido y todos los vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica, siempre que no tengan la nacionalidad española. Además, a fecha de 3 de marzo, se exige cuarentena obligatoria de 10 días a todos los viajeros procedentes de Brasil, Sudáfrica, Botsuana, Unión de Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Perú y Colombia. En cuanto al resto de turistas, solo se les exige una PCR negativa en caso de llegar en avión o barco.

El sector turístico al límite

España acumula 76.600 millones de euros en pérdidas por entradas de turistas extranjeros y 68,3 millones de visitantes menos desde el inicio de la pandemia hasta el cierre de enero de 2021. En febrero, el empleo en el sector cayó un 46,3%, muy por encima de la bajada del 2,7% del conjunto de la economía. Cifras desalentadoras para una actividad que ha pasado de representar el 12,4% del PIB español en 2019 a tan solo el 4,3% en 2020, según informa eldiario Sputnik.

Este contexto podría cambiar con la llegada del 'pasaporte covid'. Media docena de Estados miembro, entre ellos España, firmaron el lunes una declaración conjunta pidiendo unificar criterios para reactivar los viajes no esenciales y se han mostrado partidarios de contar con un certificado médico sobre coronavirus que sirva de "pasaporte" para los ciudadanos que acrediten estar inmunizados o no contaminados. Por otro lado, el turismo nacional parece que seguirá paralizado hasta después de Semana Santa para evitar que vuelva a subir los contagios.