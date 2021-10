Los científicos vigilan las coladas de lava mientras continúa la actividad sísmica en el sur de La Palma

El Comité Director del Pevolca ha acordado reforzar los trabajos de monitorización y vigilancia tras la aparición de lavas más fluidas como consecuencia del derrumbe de parte del volcán de La Palma. Sigue la actividad sísmica en el sur de La Palma con 115 terremotos en el último día, de los que 12 fueron sentidos, siendo el de mayor magnitud de 3,7.

Así lo ha informado el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, quien ha explicado que el derrumbe y destrucción que se produjo a última hora de la tarde de este lunes de una parte del cono volcánico ha producido un enorme aporte de lava muy fluida y un aumento "por picos" de la explosividad.

Morcuende ha señalado que la actividad eruptiva sigue siendo estromboliana con determinadas características de lavas fluidas que pueden ser de carácter hawaiano.

La actividad eruptiva sigue siendo estromboliana

Por su parte, la geógrafa de la cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres de la Universidad de La Laguna, Nerea Martín, ha indicado a EFE que la lava continuará fluyendo por donde lo hace salvo que haya nuevas bocas eruptivas en sentido o dirección diferentes a los actuales, o si aumenta su densidad.

La lava afecta a as 413,38 hectáreas, con un perímetro de 36,3 kilómetros y una anchura máxima de 1.250 metros, y si no aumenta ni cambia su ruta no destruirá más fincas ni inmuebles, una vez que, según datos del sistema de satélites Copernicus, ha destruido más de 946 edificaciones y ha afectado a más de otro centenar.

Ha emitido unas 250.000 toneladas de dióxido de azufre

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) estima que la cantidad de dióxido de azufre (SO2) que ha emitido el volcán asciende a unas 250.000 toneladas.



Este cálculo, señala Involcan en las redes sociales, puede considerarse "un valor subestimado" dado que está basado en la realización de medidas de emisión de SO2 en posición móvil terrestre, que en la actualidad presentan "importantes limitaciones debido a varios factores".

A pesar de estas limitaciones, abunda Involcan, conocer estos niveles de emisión de SO2 permite también estimar el volumen de magma arrojado por esta erupción, aproximadamente unos 35 millones de metros cúbicos.

Se registran 115 terremotos en el último día

La zona sur de la isla ha registrado un total de 115 terremotos durante este lunes, de los que 12 fueron sentidos, siendo el de mayor magnitud de 3,7 grados. Del total de terremotos, seis se han producido a gran profundidad, entre los 30 y 36 kilómetros, según expone el Instituto Geográfico Nacional.

También se han producido pulsos de tremor volcánico al intensificar la actividad y la altura de columna era de 4.500 metros.



La explosividad del volcán es de magnitud 2

Una magnitud 2 en una escala que va del 0 al 8

El volcán tiene una explosividad de magnitud 2 en una escala que va del 0 al 8, según se recoge en el último informe científico del Plan de Emergencias Volcánicas de La Palma.

En volcanología, la magnitud de las erupciones volcánicas se mide en la escala del índice de explosividad volcánica (VEI por sus siglas en inglés). El valor 0 equivale a una erupción poco violenta.

En la tarde noche del domingo se produjo un aumento en la frecuencia y la intensidad de la actividad explosiva, con duraciones en torno a varios minutos, y se constató la emisión de bombas balísticas de tamaños decimétricos, con alcances de hasta 800 metros. "Es un fenómeno geológico, no encaja en nuestro ritmo de vida. Para nosotros son cosas que parecen un cambio brusco pero están dentro de lo esperable", afirma Stavros Meletlidis, del grupo de volcanología del Instituto Geográfico Nacional (IGN).